Le ministre des Transports, Soumana Mory Coulibaly, a visité hier les emprises du chemin de fer qui sont aujourd’hui envahies par certaines personnes. La visite a débuté à la gare ferroviaire de Bamako pour prendre fin au dépôt de Korofina Sud en commune I. Le ministre a pu constater l’état d’agression du domaine ferroviaire par des gens qui n’ont aucun respect envers la loi.

«Nous avons reçu instruction des plus hautes autorités de la République de faire siffler le train à nouveau de Dakar jusqu’à Bamako. Les dispositions seront prises dans ce sens, et dès le 19 novembre, nous allons partir de Bamako jusqu’à Diboly pour voir quelles sont les difficultés.

Nous allons faire tout le travail nécessaire pour que viennent les motrices afin que le trafic voyageurs et celui des marchandises reprennent», a expliqué le ministre des Transports.

«Les consommateurs souffrent depuis que le train ne circule plus parce que les marchandises transportées par le train sont moins coûteuses que celles transportées par les camions. Le train est le moyen de transport le plus sûr et le moins cher. L es consommateurs réclament que l’Etat s’assume pour remettre le train en marche», a-t-il souligné.

Le ministre des Transports et ses collaborateurs vont ainsi inspecter les rails de Bamako jusqu’à Diboly pour connaitre l’état des rails, avant de mettre les rames en marche. Soumana Mory Coulibaly a fait savoir que de Bamako à Koulikoro, le patrimoine foncier du ferroviaire, évalué à plus de 60 milliards de Fcfa, est aujourd’hui envahi par les gens qui ont construit des magasins et des kiosques. Il a aussi donné l’assurance que les dispositions vont être prises pour que ces domaines reviennent à la régie du chemin de fer.

«Le train ira de Dakar jusqu’à Koulikoro, tout bâtiment construit à 15m de part et d’autre des rails sera détruit sans indemnisation. Les documents sont là, ces rails ont été posés depuis 1924. Nous allons reprendre le tracé initial pour faire déguerpir les gens. L’Etat s’assumera par rapport à ça. Nous recenserons tous les patrimoines ferroviaires et nous trouverons les moyens de les valoriser dans l’intérêt des travailleurs de la régie du chemin de fer», a indiqué le ministre des Transports.

Il a par ailleurs assuré les cheminots que le gouvernement jouera toute sa partition pour payer leurs arriérés de salaires. «Nous serons à zéro franc en arriéré pour les travailleurs, ce n’est qu’une question de moyens et l’Etat malien a aujourd’hui les moyens de faire redémarrer le train», a-t-il ajouté

Le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du rail a indiqué que cette visite était un espoir pour les cheminots. «Nous apprécions cette visite et nous sommes engagés pour la relance rapide du chemin de fer dans l’intérêt de la population riveraine des rails et dans l’intérêt des opérateurs économiques du pays», a dit Moussa Keita.

Amadou GUÉGUÉRÉ

Commentaires via Facebook :