L’Union européenne a mis en place un programme de financement des entreprises privées au Sahel, I&P, qui, à l’occasion de son 100e financement, fait le point : un bilan satisfaisant de l’avis des acteurs.

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact, créé en 2002 et entièrement dédié à l’Afrique Subsaharienne. Sa particularité est de cibler le “maillon manquant” du tissu économique africain et de fournir aux petites et moyennes entreprises “des solutions de financement flexibles couvrant leurs besoins”.

Accélération au Sahel est un programme d’accompagnement s’adressant aux startups et petites et moyennes entreprises d’Afrique de l’Ouest avec un objectif principal : leur donner accès aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et ainsi favoriser la création d’emplois décents et pérennes dans la sous-région.

Financé à hauteur de 10 milliards de F CFA par l’Union européenne, ce programme a été conçu autour de 3 composantes pour structurer, accompagner les jeunes entreprises et les préparer à lever des fonds auprès d’investisseurs : financement d’amorçage sous forme d’avance remboursable ; assistance technique à travers des formations, du coaching et du mentorat et un accompagnement spécifique dédié aux partenaires (incubateurs, accélérateurs, startups studios, etc.)

Le portefeuille d’amorçage du programme se distingue par sa diversité sectorielle (11 secteurs d’activités), géographique (12 pays représentés avec 48 % des entreprises basées dans les pays du G5 Sahel), de genre (36 % sont des femmes) et d’âge (40 % ont moins de 35 ans) des entrepreneurs.

Au Mali, parmi les 10 structures accompagnées, 2 structures d’appui à l’entrepreneuriat et 7 entreprises dont Sanuva, spécialisée dans la collecte, le tri et recyclage de déchets ou encore Karit’Or spécialisée dans la production de produits cosmétiques à base de beurre de karité…

Grâce à un ancrage local fort et un suivi de proximité, le taux de remboursement s’élevait à 69 % au 31 décembre 2023, une performance encourageante comparée aux performances normalement attendues de ce profil d’entreprises.

“Nous sommes fiers d’avoir réussi ce pari de financer 100 futurs champions de l’entrepreneuriat dans une région délaissée par les investisseurs ces dernières années. Les entreprises produisent de l’emploi, se structurent, et accélèrent leur croissance. Les taux de remboursement dans les pays au G5-Sahel s’élèvent à près de 62 %, un précédent qui nous permet de revoir la mesure du risque de ce profil d’entreprises. Nous reconnaissons l’importance de soutenir une gamme variée d’industries pour construire un tissu économique résilient et inclusif capable d’attirer plus d’investisseurs au Sahel. Grâce à notre expertise, nous démontrons depuis plusieurs années l’importance et la pertinence de l’amorçage qui sert de passerelle vers des solutions de financement traditionnelles et long-terme (investissement en capital, prêt bancaire, etc.)”, témoigne Raphaël Dumont, directeur du programme I&P Accélération au Sahel.

Pour I&P, la réussite de ce premier programme a permis de développer avec divers bailleurs de fonds (tels que Mastercard Foundation, l’Agence française de développement, GIZ, etc.) de nouveaux programmes d’accompagnement sectoriels notamment dans l’éducation (I&P Education et Emploi), l’accès à l’énergie à travers le digital (I&P Digital Energy) ou encore les nouvelles technologies (I&P Accélération Technologies).

Encadré

Des chiffres qui parlent

Le financement de 100 start-up a impactés 12 pays ; avec un taux de croissance du chiffre d’affaires des entreprises financées de 59 % par an en moyenne. 10,5 milliards de F CFA supplémentaires ont été levés par les entreprises financées qui ont créé ou maintenu 4500 emplois. En plus, on chiffre à 31 000, le nombre de bénéficiaires.

