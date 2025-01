Après la mise en garde du président de la Transition contre les constructions “illégales” sur le site de la future centrale solaire de Safo, les premières sanctions ont commencé à tomber avec la dissolution de deux conseils communaux de la région de Koulikoro dont celui de Safo. Plusieurs faits sont reprochés à ces deux municipalités notamment des morcellements irréguliers du domaine privé de l’Etat et des particuliers.

Faisant preuve de détermination à trouver une solution pérenne au problème énergétique que connait le pays, le gouvernement du Mali, a conçu un vaste projet de construction de centrales solaires.

Malheureusement, en face, la farouche volonté affichée par les autorités de la Transition fait face l’opiniâtreté des “prédateurs fonciers” qui entravent les travaux de constructions marmonne-t-on dans les couloirs de Koulouba. Mais de l’autre côté, l’Etat fait savoir être déterminé à faire du problème de délestage un mauvais souvenir pour les Maliens en achevant les chantiers solaires contre vents et marées.

En recevant les Forces vives de la nation pour leur présentation de vœux de nouvel le lundi 6 janvier dernier, le Président de la Transition a été on ne peut plus clair concernant les “morcellement irréguliers et les chantiers illégaux” dont les auteurs entravent l’évolution du chantier de la centrale solaire de Safo. “Nous n’avons pas d’autre choix que de démolir les constructions illégales sur le site de la centrale solaire de Safo”, a-t-il prévenu avant d’assurer que les “travaux avancent”.

En effet, sur le site en question, l’on rapporte que des individus se sont précipités à aller construire tout en espérant être dédommagés plus que prévu lorsque leurs terrains étaient encore vierges avant l’expropriation pour les travaux de la centrale.

“Sur le site de la centrale, le ministre des Domaines et celui de l’Energie se sont rendus après le lancement officiel des travaux. Ils nous ont interpellés en nous demandant de donner des instructions aux personnes dont les parcelles se trouvaient sur le site de la centrale de ne plus poursuivre leur chantier. Nous avons tenu une réunion à la mairie avec plus de 500 participants pour faire passer le message. Malgré cette instruction, certaines personnes se sont entêtées à accélérer leur chantier espérant être indemnisés plus”, a fait savoir Diocolo Doumbia, secrétaire général de la mairie de Safo.

Selon l’administrateur de la municipalité de Safo, cet entêtement a considérablement impacté négativement l’évolution des travaux de construction de la centrale de Safo : “L’entreprise chinoise en charge des travaux a indiqué qu’elle ne peut pas continuer tant que des constructions privées se trouvent sur le site. Cela a provoqué deux missions gouvernementale et présidentielle sur les lieux avant l’arrivée du génie civil pour commencer à démolir”.

Quelques jours après la dénonciation du chef de l’Etat et sa mise en garde, les premières sanctions sont tombées. En effet, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation a procédé à la dissolution du Conseil communal de Safo en plus de celui de Dialakorodji et de Safo, région de Koulikoro.

“Les conseils communaux des communes rurales de Dialakorodji et Safo se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment des morcellements irréguliers du domaine privé de l’Etat et des particuliers, l’immixtion des autorités communales dans le processus de nomination des chefs de village, la fermeture irrégulière d’un centre de santé, le non-respect des procédures applicables aux marchés publics”, a fustigé le ministre tout en indiquant que ces situations constituent de fautes graves de gestion administrative qui ne sauraient être tolérées.

83 % des besoins énergétiques assurés

Bâtie sur une superficie de 228 ha, la centrale solaire de Safo est d’une capacité de 100 mégawatts-crête. Projet visionnaire du président de la Transition, il vise à répondre à l’ambition de transformation du système énergétique national pour privilégier les énergies renouvelables et renforcer la souveraineté énergétique du Mali tout en s’inscrivant dans une dynamique nationale de développement des infrastructures énergétiques.

Avec les deux autres centrales solaires dont celles de Sanankoroba (200 MWc) et Tiakadougou-Dialakoro (100 MWc), ce mégaprojet solaire fournira une production totale de 400 Mégawatts-crète. Soit 83 % des besoins en énergie électrique de la population malienne. Ce projet qui constitue l’une des solutions à long terme de la crise énergétique du Mali occupe une place de choix dans l’agenda du chef de l’Etat. Raison pour laquelle le général d’armée Assimi Goïta tient à l’exécution correcte des travaux de construction de ces centrales contre vents et marées à plus forte raison la mauvaise foi de quelques prédateurs fonciers.

C’est d’ailleurs l’un des trois principes qui guident l’action publique du gouvernement de la Transition du Mali à savoir “la défense des intérêts du peuple malien”.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :