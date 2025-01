Construction de 33 forages pour un coût de 300 millions F CFA à travers le pays

Le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires à travers l’ONG Al Farouk en tant que maître d’œuvre, vient de doter la Grande mosquée “Roi Fayçal” et le quartier de Sabalibougou de forages artésiens avec toutes les commodités. Au total, 33 forages seront construits dans plusieurs localités pour un coût global de 300 millions FCFA, financés par le Centre Roi Salman.

Après le lancement de la campagne de distributions de kits alimentaires à 6200 familles dans certaines régions pour 200 millions de F CFA, l’ONG Al-Farouk vient de lancer le projet hydraulique villageois avec la construction de 33 forages à travers le pays. Il s’agit de la fourniture d’eau potable grâce au forage de puits artésiens et de surface alimentés par l’énergie solaire. Cet ambitieux projet est financé par le Centre Roi Salman pour le secours et l’aide humanitaire à hauteur de 300 millions de nos francs.

Et c’est dans ce cadre que la Grande mosquée “Roi Fayçal” et le quartier de Sabalibougou ont bénéficié de deux forages dont la cérémonie d’inauguration s’est déroulée, le samedi 4 janvier 2025. L’événement était placé sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné en présence de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Abdallah Saleh Saber et des représentants du Centre Roi Salman dont Dr. Abdullah Al Mouhalim. Sans oublier le président de l’ONG Al-Farouk, Ibrahim Kontao, en sa qualité de maître d’œuvre du projet.

La Grande mosquée a été la première étape de cette inauguration, qui a réuni les notabilités du quartier de Bagadadji ainsi que les fidèles musulmans dont l’imam Amadou Kallé. Selon eux, ce forage vient à point nommé puisqu’il servira à soulager des fidèles pendant les heures de prière.

Il est équipé d’une cuve métallique de 10 000 litres et alimenté par 8 panneaux solaires. Ce qui constitue désormais une avancée significative dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable de ce lieu de culte.

Pour Dr. Abdullah Al Mouhalim, cet acte est purement humanitaire et vise à améliorer les conditions de vie des populations maliennes. Il s’agit aussi de renforcer davantage les liens fraternels entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République du Mali.

Après la Grande mosquée, ce fut le tour du quartier de Sabalibougou pour l’inauguration de son forage. La grande mobilisation était au rendez-vous pour réserver un accueil chaleureux au ministre Mahamadou Koné et à la délégation saoudienne avec sa tête l’ambassadeur Abdallah Saleh Saber.

L’occasion était bonne pour le ministre Koné d’exprimer toute sa gratitude envers les autorités saoudiennes pour leur engagement et leur détermination en faveur du Mali en cette période cruciale. Les efforts du Roi Salman, dira-t-il, renforcent les actions concrètes menées par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta afin de doter les populations maliennes de forages et entièrement financés sur son fonds de souveraineté nationale.

Pour l’ambassadeur Abdallah Saleh Saber, ce projet de construction de forage est l’un des nombreux programmes réalisés pour le Mali dans divers secteurs comme la santé, l’assainissement et surtout l’éducation. Ces initiatives, précisera-t-il, traduisent la profondeur des relations entre les deux pays amis et frères.

Il est nécessaire de rappeler que de 2020 à nos jours, le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a mis en œuvre au Mali 17 projets humanitaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement pour un coût global de 7 200 000 de dollars US, soit près de 4 milliards de F CFA.

Pour rappel, le Royaume d’Arabie saoudite s’est engagée depuis des décennies “à promouvoir le développement durable dans les pays à revenu intermédiaire et faible et à réduire le fossé économique qui maintient les pays sous le joug de la pauvreté, sape leurs capacités à répondre aux besoins des franges vulnérables, et empêche leur accès égal aux ressources”. Et le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a été mis en place afin d’assurer la gestion et la coordination de l’aide du Royaume destinée au monde entier dont le Mali. Cet organisme purement humanitaire a vu le jour en 2015. Et depuis, le Centre a mis en œuvre de nombreux projets avec ses partenaires. Dans ces actions, le Centre met un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. “Agissant au nom du Royaume d’Arabie saoudite, le Centre a contribué à soulager les souffrances de millions de personnes dans le besoin à travers le monde”.

El Hadj A.B. HAIDARA

