‘’Le rôle de l’énergie nucléaire dans la diversification énergétique du Mali. Une vision d’avenir pour l’indépendance énergétique’’ Selon M Mamoudou Sissoko

Suite à une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Alhousséni Sanou qui a séjournée à Moscou du 11 au 16 Octobre 2023. Les informations issues de ce séjour font état de la création prochaine de Centrale nucléaire qui pourrait propulser le Mali vers un avenir plus brillant. C’est à travers cette annonce que M Mamoudou Sissoko, jeune cadre malien nous explique que l’énergie nucléaire pourrait offrir plusieurs avantages économiques et stratégiques potentiels pour le Mali.

Selon M Mamoudou Sissoko, dans une ère de défis énergétiques et environnementaux, le Mali explore une nouvelle voie : L’énergie nucléaire. Il nous explique comment cette source d’énergie peut transformer l’avenir économique et stratégique du pays. Dans cet article, nous plongeons dans les raisons pour lesquelles l’énergie nucléaire pourrait être la clé de sa prospérité économique et de sa sécurité énergétique.

En termes d’avantage économique le Mali pourrait :

Diversifier la production d’énergie: L’introduction de l’énergie nucléaire diversifierait le mix énergétique malien, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’énergies actuelles, comme les combustibles fossiles. Réduire les coûts à long terme: Bien que les coûts initiaux de construction de centrales nucléaires soient élevés, elles ont des coûts d’exploitation relativement bas à long terme, ce qui pourrait contribuer à la stabilité des prix de l’électricité. Créer des emplois: La construction et l’exploitation de centrales nucléaires créeraient des emplois locaux, tout en stimulant l’industrie de la technologie nucléaire. Cela inclurait notamment des ingénieurs, des scientifiques, des ouvriers du bâtiment, des techniciens, et d’autres professionnels. La présence d’une centrale nucléaire nécessiterait des services de soutien tels que la sécurité, la santé, la restauration, le transport, et d’autres services connexes, générant ainsi des opportunités d’emploi. Exportation d’électricité: Le Mali pourrait potentiellement exporter de l’électricité vers d’autres pays de la région, générant ainsi des revenus supplémentaires et potentiellement des emplois dans le secteur de l’exportation d’énergie etc.

M Mamoudou Sissoko en dira qu’en terme d’avantages Stratégiques, le Mali aura entre autres :

La Sécurité énergétique : L’énergie nucléaire pourrait renforcer la sécurité énergétique du Mali en réduisant sa dépendance aux importations de combustibles fossiles, ce qui le rendrait moins vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole. Une Réduction des émissions de gaz à effet de serre : L’énergie nucléaire est une source d’énergie à faibles émissions de carbone, contribuant ainsi aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au combat contre le changement climatique. Une Avancée technologique: L’adoption de l’énergie nucléaire favoriserait le développement technologique et scientifique au Mali, renforçant sa position sur la scène internationale. Une Influence diplomatique: Le Mali pourrait gagner en influence en tant que nation disposant de technologies nucléaires pacifiques, ce qui pourrait renforcer sa position diplomatique. Formation et éducation: La formation de la main-d’œuvre locale pour travailler dans la centrale nécessiterait des programmes éducatifs et de formation spécialisés. Cela pourrait créer des opportunités pour les établissements d’enseignement locaux et les formateurs spécialisés. Fournisseurs et chaînes d’approvisionnement: Les fournisseurs locaux seraient sollicités pour fournir diverses ressources, de l’équipement aux matières premières, créant ainsi des emplois dans les industries connexes.

Cependant, il est important de noter que l’énergie nucléaire comporte également des défis, notamment en termes de gestion des déchets radioactifs, de sécurité et de coûts de construction initiaux élevés. Des investissements importants sont nécessaires pour la construction et l’exploitation de centrales nucléaires, ce qui devrait être pris en compte dans la prise de décision. Une évaluation approfondie des avantages et des inconvénients, ainsi que la mise en place de normes de sécurité strictes, serait nécessaire avant d’opter pour le développement de l’énergie nucléaire au Mali.

