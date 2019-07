Le premier Comité de pilotage du Programme jeunesse et stabilisation (PROJES) s’est réuni, ce vendredi 05 juillet, au Centre de Formation des Collectivités Territoriale. Sous la présidence du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le comité a fait le point de la phase de démarrage du programme.

-Maliweb.net- Financé par l’Union Européenne, à travers le Fonds fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique, le Programme jeunesse et stabilisation comporte une enveloppe globale de 30 millions d’euros pour un délai de 36 mois. Exécuté par la GIZ, le PROJES couvre les régions de Ségou et Mopti et comporte trois phases. Une phase de démarrage de six mois, une phase de croisière de 28 mois et une phase de clôture de deux mois. La première réunion du Comité de pilotage du Programme visait à faire le point de la phase de démarrage qui vient de prendre fin.

Lancée en novembre 2018, la phase de démarrage du PROJES a permis l’organisation d’un atelier entre les parties prenantes; 26 Activités génératrices de Revenus (AGR) ont été financées. La phase de démarrage a aussi permis la réhabilitation d’écoles et de marché de Touna, de réseaux d’eau potable, d’équipement de CSCOM. En dépit de ces réalisations, le PROJES connaît quelques difficultés. Aux dires de GezaStramer, Chef de Coopération de l’UE au Mali, toutes les actions n’ont pas pu débuter comme prévu. «Ces difficultés nous rappellent que nous évoluons dans un contexte difficile dans le centre du Mali», indique GezaStramer.

En sa qualité de président du Comité de Pilotage du PROJES, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH s’est réjoui de l’opérationnalisation du Programme qui vise, a-t-il rappelé, la stabilisation et le redressement socio-économique en particulier des jeunes. La phase croisière du programme qui entre en activité va permettre l’identification et à la délégation des maîtrises d’ouvrage à des opérateurs tels que DVV, WHH, SwissContact.

Mamadou TOGOLA

