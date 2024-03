Top départ de la 3ème édition de la semaine malienne des énergies renouvelables au Mali

Le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba représentant le premier ministre, a procédé le jeudi 29 février 2024 la cérémonie de lancement de la 3ème édition de la SemR ( semaine malienne des énergies renouvelables). Il avait à ses côtés le ministre de l’ Energie et de l’ Eau, les partenaires techniques et financiers.

3ème du genre, la troisième édition de la SemR est animée sous le thème « Promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables » , elle accueille plus 500 participants , et présente plus de 50 stands d’expositions sur les produits d’énergies renouvelables .Dans son intervention, Mme le ministre de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara, est revenue sur la crise énergétique qui sévit dans le pays ainsi que la volonté des autorités à impulser l’essor des énergies renouvelables pour soutenir le besoin énergétique du pays. Et ceci à travers une approche intégrée des politiques , stratégies et programmes basés sur un partenariat public privé cohérent et efficace , a-t-elle fait savoir.

Avant d’ajouter que le SemR est l’occasion de disséminer le Plan d’investissement du Programme d’intégration des Energies Renouvelables au Mali dont l’objectif est de mettre en œuvre une combinaison de mesures flexibles tant du côté de l’offre que de la demande.

Pour se faire au programme de la semaine, il est prévu des échanges sur les points suivants : la présentation du Plan d’Investissement (PI) au public malien et au bailleurs ; la vulgarisation du Plan d’Investissement et les opportunités qui s’y trouvent ainsi que ses potentiels de changement transformationnel ; la présentation des projets prioritaires et les innovations inscrits dans le Plan d’Investissement en soutien à l’injection de la production d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau électrique national ; l’exposition des prévisions des énergies renouvelables dans l’électrification rurale malienne inclut dans le Plan d’Investissement, y compris les opportunités sur la participation du secteur privé ; l’exploration des opportunités économiques liés aux énergies renouvelables sans oublier la question des obstacles financiers, techniques et opérationnels qui entravent l’intégration de la production d’énergie renouvelable dans le réseau électrique malien.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

