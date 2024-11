Après la saisie de cocaïne, de cannabis, de viande avariée, des pâtes alimentaires et des médicaments contrefaits, la douane malienne vient de mettre le grappin sur un voyageur avec une importante somme d’argent en devise. Il s’agit de 1 270 000 euros, soit plus de 830 millions de FCFA.

Alors que le Mali mène une lutte sans merci contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, des individus tentent d’échapper à tout contrôle dans le mouvement des capitaux. Certains sont heureusement butés à la vigilance des douanes maliennes qui multiplient ces dernières années les saisies de devises à l’aéroport international Président Modibo Kéïta de Sénou. La prouesse du jour est signée par l’Antenne de ciblage de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières, une cellule spécialisée placée à l’Aéroport de Bamako, qui a mis la main ce lundi 18 novembre 2024 sur deux paquets contenant la faramineuse somme de 1 270 000 euros.

Les précieux colis soigneusement emballés pour échapper au contrôle douanier étaient détenus par un Malien ayant fait l’objet de ciblage par l’Antenne des Enquêtes douanières. Pour maximiser ses chances de passer par les mailles des filets douaniers, le passeur s’est payé les services d’un complice disposant d’un badge.

Ce dernier, sentant le plan voué à l’échec, a tenté de fuir. Il sera vite rattrapé et mis à la disposition des autorités compétentes dans le plus grand respect de la loi et avec tout le professionnalisme qui sied. Cette saisie vient rallonger la liste des produits sensibles mis hors d’état de nuire par les hommes de l’Inspecteur Général Amadou Konaté : cocaïne, cannabis, viande avariée, pâtes alimentaires, médicaments contrefaits, cyanure, mercure, détonateurs … Cet exploit, fruit de l’exploitation du renseignement et du flair du douanier, a lieu alors que le Mali accueille le 12ème Forum des agents des douanes de l’Uemoa sur le thème générique des “frontières fragiles” dans un monde gangrené par le terrorisme et les crimes de tous genres.

CCOM-DGD

Commentaires via Facebook :