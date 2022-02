Le ministère de l’Economie et des Finances, à travers la direction générale des douanes, a organisé le mardi 15 février 2022, la 2ème édition du forum douanes-entreprises. Un espace d’échanges et de partage. Le thème retenu pour cette année portait sur ‘’les principales réformes engagées par l’administration douanière’’.

Cette 2ème édition du forum douanes-entreprise dont le thème est ‘’les principales réformes engagées par l’administration douanière’’, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2020-2023 de la direction générale des douanes. Ce forum contribue à améliorer la concertation avec les opérateurs économiques afin de maintenir le dialogue économique.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances Alousseni Sanou, ce forum a pour but d’informer les partenaires publics et privés de la direction générale des douanes sur les réformes douanières en cours au sein de son département. Il ajoutera que l’objectif final de ces réformes est le renforcement du partenariat indispensable entre les services de l’assiette et le monde des affaires.

Au cours de la journée, 4 principales réformes ont été débattues. Il s’agissait entre autres de l’internalisation du Centre d’Expertise technique (CET) ; la sélectivité automatique des contrôles douaniers ; la réappropriation de la fonction d’évaluation en douane et son module d’application (Asyval) et enfin la mise en œuvre du programme du statut d’opérateurs économiques agréés.

Le premier ministre Choguel K. Maïga qui présidait la cérémonie, s’est réjoui de la forte mobilisation autour de ce forum. Il a aussi profité de l’occasion pour remercier les opérateurs économiques pour les actes patriotiques qu’ils posent au quotidien en cette période difficile que traverse notre pays.

La journée s’est terminée par une conférence de presse animée par Amadou Togola, ancien directeur général des douanes. Selon lui, il faudrait investir pour assurer dans les années à venir la flexibilité de l’administration des douanes. « Cette administration doit avoir une capacité d’adaptation et d’anticipation ».

Zeïnabou Fofana

