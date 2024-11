Le Mali abrite depuis lundi 19 novembre la 12ème édition du forum des agents des douanes de l’espace Uemoa. Placé cette année sous le thème “les administrations douanières face à une géopolitique mondiale marquée par des frontières fragiles”, ce sont les 8 pays membres de cette organisation sous régionale qui participent à ces travaux à l’hôtel Salam de Bamako.

Placée sous la présidence du ministre de l’Economie et des finances Alousseini Sanou, l’ouverture des travaux de ce 12ème forum a aussi enregistré la participation du ministre de l’Industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo et son collègue du Travail et du dialogue social Dr Fassoum Coulibaly. Des membres du CNT, des représentants de l’UEMOA et de nombreuses organisations partenaires des douanes ont pris part à ces assises.

En plus du thème principal à savoir, “Les administrations douanières face à une géopolitique mondiale marquée par des frontières fragiles”, plusieurs sous-thèmes seront développés au cours des travaux. Il s’agit entre autres de la “dynamique des défis et solutions en douane pour une gestion efficace des échanges transfrontaliers en frontières fragiles : Rôle des administrations douanières”, “Rôle de la douane dans la lutte contre le terrorisme dans l’espace UEMOA”. Deux autres thèmes comme “la coopération régionale ; moyen de lutte contre la criminalité transfrontalière” et la “coopération inter-service dans un contexte de frontières fragiles et de conflits : expérience du Mali”.

Organisateurs de ces assises et les partenaires n’ont pas caché leur satisfaction par rapport à la pertinence de cette initiative et les thèmes qui seront abordés. Ainsi, le secrétaire général de la section syndicale des douanes malienne Yacouba Katilé, également président du CESC, de soutenir que le thème central de cette édition, “Les Administrations douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles”, vient rappeler la réalité complexe et préoccupante de notre espace sous régional.

“Dans un contexte où les frontières de plusieurs de nos pays sont fragilisées par divers facteurs, il devient crucial de renforcer nos moyens, nos compétences et surtout notre coopération pour assurer la sécurité et la prospérité de nos États. En outre, nous nous sommes engagés dans un esprit d’harmonisation des textes réglementaires et des directives de l’UEMOA, pour que ceux-ci soient appliqués de manière uniforme par les agents chargés de leur exécution”, a déclaré Yacouba Katilé.

A l’en croire, cette initiative du forum, portée par les syndicats et amicales des agents des douanes, est cruciale pour une cohérence régionale effective. Il a salué la commission de l’UEMOA pour son appui technique et financier aux organisateurs de ce forum, ainsi que pour sa mission essentielle de favoriser l’intégration économique de notre espace communautaire. Selon lui, les sous-thèmes qui seront abordés sont autant de problématiques qui mettent en lumière le rôle stratégique des administrations douanières. “Plus que jamais, il est, en effet, impératif que nous consolidions nos efforts, harmonisions nos pratiques, et tirions profit de nos expériences mutuelles pour faire face à ces défis. Le Mali, en particulier, vit cette réalité de manière intense. Nos frontières, souvent étendues et difficilement contrôlables, exposent notre pays à de nombreuses menaces sécuritaires. Dans ce cadre, nos douaniers, avec courage et détermination, s’efforcent, chaque jour, de remplir leur mission. Nous sommes convaincus qu’à travers cette rencontre, les échanges d’expériences et de bonnes pratiques contribueront actu seulement à renforcer notre capacité à répondre aux défis actuels, mais aussi à anticiper ceux de demain”, a espéré Yacouba Katilé.

Les douanes face aux défis multiformes

Pour le Directeur général des Douanes, vice-président de l’OMD-AOC, l’inspecteur général Amadou Konaté, ces assises se tiennent à un moment où la Communauté douanière internationale est confrontée à des défis multiples et multiformes. Ces défis, à l’en croire interpellent toutes les administrations douanières, surtout celles de l’espace UEMOA. Des défis qui ont pour noms : le terrorisme, les trafics illicites d’armes et munitions, de médicaments contrefaisants, de drogues, de produits chimiques à double usage, d’espèces animales et végétales en voie d’extinction, des substances appauvrissant la couche d’ozone, des œuvres du patrimoine culturel ; la cybercriminalité, entre autres. “Les menaces globales et régionales vécues ou récurrentes mettent nos systèmes organisationnels à rude épreuve. Aussi devons-nous innover et moderniser nos approches, en investissant dans des technologies de pointe, en renforçant les capacités de nos ressources humaines, en améliorant notre coopération en matière de renseignement, en simplifiant et en harmonisant nos procédures et en mettant en commun nos moyens en vue d’une gestion coordonnée des frontières”, a poursuivi le Directeur général des douanes maliennes.

Il a fait savoir que les crises diverses, qu’elles soient économiques, sanitaires ou sécuritaires ont démontré la nécessité pour les administrations de rester résilientes et réactives. C’est pourquoi, il a conseillé d’élaborer des stratégies robustes pour assurer la continuité de leurs missions et la protection de leurs frontières dans les situations les plus critiques.

“Cela implique une adaptation constante et une réactivité sans faille des Agents des douanes aux nouvelles réalités du terrain”, a suggéré Amadou Konaté.

Il a aussi mentionné que la coopération entre les administrations douanières, voulue par l’UEMOA à travers le Forum des agents des douanes de la sous-région, participe de la volonté des responsables de cette Union de parvenir aux objectifs de celle-ci, à savoir : la création entre Etats membres d’un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, le droit d’établissement, ainsi que sur un marché commun et une politique commerciale harmonisée ; la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions communes, et éventuellement de politiques communes dans les domaines des ressources humaines, de l’aménagement du territoire, entre autres ; le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé.

S’y ajoutent l’harmonisation des législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité ; la convergence des performances et des politiques économiques par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale.

Pour le Directeur général des Douanes maliennes, il importe de reconnaitre la pertinence et l’importance du thème de ce 12 e Forum, qui, en plus d’aborder un sujet de réflexion proposée par le président de la Transition du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, aux Directeurs généraux des Douanes, au cours de l’audience qu’il leur a bien voulu accordée à Koulouba, en marge des travaux de la 30ème Conférence de la région OMD AOC tenue à Bamako, figure en bonne place dans la vision de la vice-présidence de cette région détenue par le Mali.

Il s’est dit convaincu que ce 12ème Forum constitue une excellente opportunité pour les agents des Douanes pour échanger leurs expériences, partager les meilleures pratiques et proposer des réponses communes adaptées aux défis spécifiques de notre espace communautaire. Il a exprimé sa reconnaissance aux plus Hautes autorités de notre pays et en particulier le ministre de l’Economie et des Finances et à son Cabinet, qui ont facilité l’organisation de cette rencontre.

Il a aussi remercié le Commissaire en charge du Département du Marché régional et de la coopération de l’UEMOA et à la Commission de l’UEMOA et à tous nos partenaires du public et du privé dont l’accompagnement n’a jamais fait défaut.

Raffermir la fraternité et l’amitié entre les agents des douanes

En présidant la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre de l’Economie et des finances Alousseini Sanou, a au nom du chef de l’Etat, le général d’Armée Assimi Goïta a salué la tenue de ce forum au Mali après celui de l’édition 2023 au Bénin. Selon lui, le thème principal est d’autant plus pertinent que nos administrations, nos pays et la Communauté Internationale en général, sont victimes des trafics illicites de tout genre, fragilisant la sécurité aux frontières et par ricochet la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services.

“A travers ce thème et les sous-thèmes qui seront présentés, nous espérons que vous aboutirez à des propositions qui consolideront l’assistance administrative mutuelle entre nos Etats en vue de juguler les facteurs qui fragilisent nos frontières et qui handicapent les échanges commerciaux internationaux.

Par vos échanges et les contacts humains, vous ouvrez la voie à une meilleure coopération en vue de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels qui essaiment nos territoires et vous serez des boucliers contre les trafics illicites transfrontaliers qui menacent la quiétude des populations. Cette rencontre est également une opportunité qui est offerte pour partager les bonnes pratiques en matière de simplification et de facilitation des procédures douanières, de lutte contre la fraude et la criminalité transnationale, mais aussi d’utilisation efficiente des technologies de l’information et de la communication”, a t-il soutenu. Avant d’ajouter que ce Forum, en plus d’être un véritable levier d’intégration socio-économique, professionnelle et culturelle, constitue une opportunité pour raffermir la fraternité et l’amitié entre les agents des douanes de nos différentes administrations. “Comme vous le savez, les échanges commerciaux et la circulation des personnes sans entraves au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) constituent des facteurs de développement économique et social. Face aux nombreux défis auxquels nos pays font face, la coopération entre nos administrations constitue une option incontournable”, a conseillé le ministre Sanou.

Le Mali compte pour l’Uemoa

et sur l’Uemoa

Il a aussi remercié l’Uemoa qui a bien voulu accompagner les douaniers de notre espace pour l’organisation de ces assises. Avant l’intervention du ministre Sanou, le secrétaire permanent du Forum Blaise Nébié et le commissaire en charge du département du marché régional et de la coopération de l’Uemoa, l’ancien ministre Burkinabé Filiga Michel Sawadogo ont tous remercié les autorités maliennes pour avoir accepté la tenue de ce forum de notre pays.

“La solennité de cette cérémonie témoigne de l’importance que le Mali accorde à cette activité et de façon générale à l’intégration régionale. Le Mali est un pays qui compte pour l’Uemoa et qui compte aussi sur l’Uemoa”, a révélé le commissaire Filiga Michel Sawadogo.

Pour Blaise Nébie, secrétaire permanent du forum, ces assises de Bamako tiendront toute leur promesse au regard des différents thèmes et de la qualité des communicateurs. Il a remercié le président de la commission de l’Uemoa pour l’intérêt qu’il porte à cette rencontre qui enregistre la participation des douaniers des 8 pays de l’Uemoa.

Notons que c’est la deuxième fois que le Mali accueille ce forum dont les travaux prennent fin ce vendredi.

Kassoum Théra

