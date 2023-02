Heremakono : La douane démantèle un réseau de fausses vignettes

Le mardi 21 février 2023, à Hérémakono, des vignettes présumées fausses ont été saisies par les douanes maliennes. Il s’agit de plusieurs lots de vignettes automobiles présumées contrefaites, interceptées à Hérémakono. Le colis provenait du Burkina Faso. Les faits se sont déroulés au bureau des douanes de Hérémakono. Un colis contenant plusieurs paquets sous escorte du bureau des douanes de Koloko (Burkina Faso) est présenté au chef du bureau des douanes maliennes de Hérémakono. “De prime abord, nous avons constaté l’absence de l’acquit qui était mentionné sur la fiche d’escorte. C’est ainsi que nous avons demandé à l’agent burkinabé de nous apporter ledit acquit”, a indiqué les douaniers. Tout est parti du constat de cette irrégularité qui a amené les agents à ouvrir le colis. “Cette prise est interpellante, d’autant plus qu’elle porte sur des documents fiscaux qui constituent une part non négligeable des ressources fiscales mobilisées par la direction générale des impôts“, a souligné le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté.

Le chef du bureau de Hérémakono, Gérard Togo, a constaté l’infraction avec la présence de 5000 vignettes répartis dans 50 paquets d’une valeur totale 140,5 millions de F CFA.

En l’espace d’une semaine, les gabelous viennent de procéder à trois saisies majeures qui prouvent clairement leur détermination à préserver l’économie nationale en mettant fin au règne des contrebandiers.

Il y a moins d’une semaine, elles ont saisi de l’or de contrebande sur le versant ivoirien. Deux jours plus tard, elles ont donné l’estocade à des trafiquants de cannabis à Koury à la frontière avec le Burkina Faso. Comme pour avertir les pervers que les douaniers ne dorment pas sur leurs lauriers.

Marie Dembélé

Près de 25 kgs de cannabis saisis à Koury par des douaniers

Après une saisie d’or derrière le radiateur d’un véhicule en provenance de la Côte d’Ivoire vendredi, le service des douanes met la main lundi 20 Février 2023 sur de la drogue au fond d’un car. La saisie opérée à Koury, frontière Mali-Burkina porte sur 45 boules de cannabis (drogue) à bord d’un car de transport voyageur. D’un poids de 23,400kgs, le produit frappé de prohibition absolue, était caché dans un compartiment du car. La vigilance des agents du bureau secondaire des douanes de Koury a permis de mettre la main sur la drogue qui pourrit la vie de la jeunesse et participe, très souvent, au financement du terrorisme. Il faut rappeler que la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale est l’une des trois orientations des autorités de la Transition à l’endroit de la Direction générale des Douanes. L’inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des Douanes a félicité les douaniers en mission à Koury et a instruit de mener une lutte sans merci contre tout trafic illicite tout au long de la frontière.

Le délinquant arrêté par la douane et remis aux autorités compétentes médite sur son sort en garde en vue avant d’être présenté à un juge pour répondre de ses actes conformément à la loi en vigueur.

Douanes maliennes : Saisie de plus de 8 kg d’or

La marchandise trafiquée était cachée derrière le radiateur d’un véhicule sur l’axe Bamako-Abidjan.

Alors que l’encre qui a servi à écrire les récentes décisions de nomination des cadres de la douane malienne n’a pas encore séché, ne voilà-t-il pas les gabelous se mettre en exergue pour démanteler un trafic d’or. La moisson est en tout cas fructueuse dans le contexte de marasme économique qui prévaut : il s’agit de 8 kilos d’or, d’une valeur d’environ 256 millions de F CFA retrouvés dans le radiateur d’un véhicule sur l’axe ivoirien. Ce faisant, les douaniers voulaient démontrer à leur hiérarchie leur détermination à booster les recettes pour permettre à notre pays en butte à l’hostilité d’institutions sous-régionales de mener les réformes nécessaires à la stabilisation du pays.

En l’occurrence, une mention spéciale est à décerner à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, qui vient de débusquer à nouveau de l’or de contrebande. Le métal précieux en plusieurs colis était soigneusement dissimulé derrière le radiateur d’un véhicule.

Le professionnalisme de la mission dépêchée sur le terrain par l’inspecteur des douanes Diaguéli Diakité, celui-là même qui vient d’être promu directeur régional des douanes de Koulikoro, avec bureau à Kati, a intercepté le véhicule recherché avant son entrée à Bamako. La valeur marchande est estimée à plus de 256 millions de FCFA (sur le marché le gramme de l’or était cédé le week-end dernier à 32 000 FCFA). Le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, naturellement, a salué leur vigilance et a exhorté à maintenir la cadence dans cette lutte implacable contre la fraude et la criminalité transnationale.

El hadj A. B. HAIDARA

