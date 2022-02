Tirer meilleur profit du riche cheptel que possède notre pays en inversant la tendance du paradigme des exportations des produits maliens à travers la création de conditions pour le développement d’une viande saine, telle est l’ambition des autorités maliennes. Qui se sont engagées dans la construction des abattoirs et les infrastructures adéquats au conditionnement et du transport de la viande. Et c’est dans ce climat que s’est tenue la 5ème session ordinaire du Comité de pilotage du Programme de développent à l’exportation de la viande au Mali(PRODEVIM) sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Adama Yoro Sidibé le 14 février 2022 dans les locaux dudit département.

Le programme de développement à l’exploitation de la viande au Mali est une initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministère de l’Elevage et de la Pêche. Et comme rappelé par le SG du département du Commerce, son objectif est de contribuer, à court, moyen et long terme, à la professionnalisation des éleveurs et à la mise en œuvre des conditions d’investissements du secteur privé dans la transformation du bétail en viande. En effet, le Mali possède l’un des cheptels les plus importants de l’Afrique de l’Ouest, classé au 1er rang dans l’espace UEMOA et 2ème rang de l’espace CEDEAO, après le Nigeria. Le Mali dispose d’un potentiel de transformation du bétail en viande et des sous-produits (peaux et cuir, lait et autres sous-produits du bétail). Et pour le SG du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Adama Yoro Sidibé, ce potentiel nécessite une valorisation en vue d’une meilleure commercialisation tant au niveau interne et extérieur de notre pays. Les données de la DNPIA en 2020, indiquent 107,489 milliards de CFA, le flux monétaire engendré par les exportations du bétail soit 21,19% du montant total des exportations. En 2019, le flux monétaire engendré par les exportations de la viande espèces confondues, s’est chiffré à 219 423 344 FCFA . Toutefois M. Adama Yoro Sidibé estime que les efforts consentis sont contrariés par des barrières non tarifaires érigées par les marchés de consommation (interne/ pays de consommation). Et pour assurer une réelle croissance de notre économie avec la création de valeur ajoutée, le ministère de l’Industrie et du Commerce à travers la mise en œuvre du PRODEVIM travaille pour la construction des abattoirs et les infrastructures nécessaires au conditionnement et au transport de la viande. Le Plan de travail annuel (PTA) du 2022 sera orienté vers la réalisation des unités de transformation. La présente session avait entre d’autres points l’examen des pistes de recherches de financements et partenariats pour l’atteinte des objectifs visés.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

