Interdiction de la transhumance frontalière Mali-Guinée : L’appel au calme du ministre Youba Ba

Depuis l’annonce de l’interdiction de la transhumance frontalière par la République de la Guinée, le ministre de l’Elevage et de la Pêche Youba Ba et ses services techniques déploient d’énormes efforts pour atténuer les conséquences de cette situation. Ainsi dans un communiqué en date du 11 avril 2025, le ministre lance un appel au calme aux acteurs concernés. Il rassure tous les acteurs de la filière bétail-viande que plusieurs actions sont en cours, notamment l’aménagement des périmètres pastoraux et la mise à disposition des transhumants d’aliment-bétail pour faire face à la situation. L’intégralité du communiqué.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Youba Ba, informe l’opinion nationale qu’à travers un communiqué interministériel en date 23 janvier 2025, le gouvernement de la République sœur de la Guinée a annoncé l’interdiction formelle de la transhumance frontalière sur toute l’étendue de son territoire pour la période allant du 1er janvier 2025 au 1er mars 2026.

Cette décision, selon les autorités guinéennes, s’explique par la récurrence des conflits entre agriculteurs guinéens et éleveurs transhumants maliens liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles ayant entrainé une situation d’insécurité inquiétante et le manque d’espaces pastoraux aménagés ainsi que la nécessité du maintien de la paix sociale. Aussitôt informé sur la situation, le ministère en charge de l’Elevage et de la Pêche a initié, du 3 au 6 mars 2025, une mission de sensibilisation des populations frontalières et des transhumants dans les régions de Koulikoro (Kangaba), Kita et Bougouni pour une campagne de transhumance 2025 paisible à l’intérieur du territoire malien.

Toujours, pour une meilleure gestion de la situation et sur invitation de son homologue guinéen, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu à Conakry du 6 au 8 avril 2025 pour échanger avec les Autorités guinéennes sur la mesure d’interdiction formelle de la transhumance transfrontalière entre nos deux Etats et sa gestion dans le cadre de l’Accord sur la transhumance qui lie nos deux pays. Après les échanges entre la délégation malienne et les autorités guinéennes, la date de sortie des transhumants maliens du territoire guinéen a été prorogée jusqu’au 2 mai 2025 pour permettre un retour paisible et coordonné des éleveurs maliens.

Une seconde rencontre des départements en charge de l’Elevage des deux pays est prévue à Bamako, avant la fin du mois d’avril 2025, pour la révision du protocole d’accord inter-Etat sur la transhumance entre la République du Mali et la République de la Guinée.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche appelle au calme et à l’apaisement des acteurs concernés, de part et d’autre, et invite les éleveurs transhumants au respect strict de la décision prise par les autorités guinéennes pour la sortie de tous les transhumants sur leur territoire dont la date est fixée au plus tard au 2 mai 2025.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche sait compter sur la bonne compréhension des éleveurs transhumants concernés pour un retour apaisé au pays et rassure tous les acteurs de la filière bétail-viande que plusieurs actions sont en cours, notamment l’aménagement des périmètres pastoraux et la mise à disposition des transhumants de l’aliment-bétail pour faire face à la situation.

Bamako, le 11 avril 2025

Pour le ministre et pour ordre

Le secrétariat général, Madi Maténé Keita

