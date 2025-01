Le fonds des Nations Unies pour l’agriculture et les agents du Ministère de la pêche et de l’élevage ainsi que le Fond pour l’application des Normes et le Développement du Commerce sont réunis, depuis hier jeudi, à Bamako pour la validation stratégique nationale de gestion des risques de pesticides et hydrocarbure aromatique polycyclique.

Durant cette rencontre, les résultats de trois années de travail sur la gestion des risques liés aux pesticides et hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été présentés. Ensuite, les représentants de la FAO, du Ministère de la pêche et de l’élevage et de l’Institut National de la Santé Publique (INSP) ont procédé à l’élaboration d’un document pour la mise en œuvre d’un projet d’application des Normes et le développement du commerce pour la protection des animaux aquatiques et des consommateurs des poissons fumés au Mali.

Le Directeur National de la pêche, Nouhoun Berthé, a souligné l’importance de la pêche dans l’économie malienne. D’après lui, le secteur de la pêche joue un rôle vital dans notre pays puisqu’il contribue significativement à la sécurité alimentaire et génère des ressources importantes pour les populations et de devises pour notre économie nationale. Malgré son rôle important, dit-il, la filière poisson est confrontée à des défis complexes tels que la contamination par pesticides et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces substances, poursuit-il, lorsqu’elles se retrouvent dans nos ressources halieutiques, représentent un risque majeur pour la santé des consommateurs et compromettent la qualité de nos produits, et limitent leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Ce faisant, il a déclaré que la validation de la gestion des risques liés aux pesticides et hydrocarbure aromatique polycyclique et sa mise en œuvre effective seront des leviers puissants pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits halieutiques. Cela, répondra aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Pour le représentant du ministre de la pêche, ce document constitue une étape essentielle vers une meilleure gestion des risques liés à l’utilisation des pesticides et à la présence de HAP dans la filière poisson.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

