Fermeture de 7 marches à bétail de Bamako : Les autorités promettent l’ouverture de nouveaux marchés à Kati-dral, à Sanakoroba et à Zantiguila

Trois nouveaux marchés à bétail seront ouverts à Kati-dral, à Sanakoroba et à Zantiguila en lieu et place de ceux fermés au nombre de sept, tous à Bamako. C’est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba BA, avec les marchands à bétail de la capitale.

En effet, 48 heures après l’attaque terroriste qui a visé l’Ecoles de la gendarmerie et l’Aéroport international Modibo Keïta, le gouverneur du District, Abdoulaye Coulibaly, a décidé de fermer, jusqu’à nouvel ordre, par la décision N°1311/GDB-CAB du 19 septembre pour raisons d’ordre public, sept marchés à bétail de la ville de Bamako et ses environs. Il s’agit des marchés à bétail de Lafiabougou Koda, de Sabalibougou, de Faladié Solola, de Faladié Zone Aéroportuaire, de Niamana, celui de Djelibougou, et de la Zone Industrielle.…On soupçonne le commerce de bétail de devenir un moyen efficace pour les groupes armés terroristes d’accéder à la ville de Bamako. De plus, ces derniers profitent de la présence massive de toutes sortes de personnes pour planifier leurs projets d’attaque contre les installations militaires à Bamako.

De l’inquiétude et interrogations des acteurs à l’assurance du ministre de l’élevage

Selon un reportage de Studio Tamani, du marché à bétail de la zone industrielle à celui de Sabalibougou en passant par le marché de Banconi, l’inquiétude se lisait sur les visages des marchands de bétails et des riverains depuis cette annonce. Selon eux, une telle décision entraîne la panique au sein de la population. L’idéal aurait été d’informer les responsables des lieux avant toute décision, disent-ils. « Que les autorités nous expliquent. Sinon cette situation impacte non seulement la population mais le pays en général. En plus il est difficile de faire la cuisine sans la viande », s’exprime un chef de famille. « Nous avons quand même appris qu’au cours de l’attaque du 17 septembre, des suspects étaient dans des marchés à bétail », affirme un vendeur. « C’est dans l’intérêt du peuple, mais l’idéal aurait été de communiquer au préalable », dixit un autre. « Nous avons appris la fermeture des marchés à bétails sur les réseaux, nous avons toute notre vie ici. Qu’on les ferme pour des enquêtes nous pouvons comprendre cela. Mais vouloir les fermer définitivement cela me dépasse », fulmine un occupant du site. Alors qu’un autre renchérit : « Plus de 600 personnes travaillent dans notre marché à bétail ici. Qu’ils communiquent d’abord avec les responsables des lieux avant de prendre une telle décision ».

Les marchands de bétail veulent comprendre

Du côté des responsables des lieux, l’heure est aux concertations pour comprendre les raisons qui ont poussé les autorités à prendre une telle mesure. Selon Modibo N’djim, président du marché à bétail du quartier « Sans Fil », une délégation devait se rendre au ministère de l’élevage et de la pèche pour en savoir plus. « Il est impossible de fermer tous les marchés à bétail. Je sais que ce n’est pas le but recherché par le gouvernement », affirme le président. « Nous comptons nous rendre au ministère aujourd’hui pour discuter avec les autorités. Nous sommes pour tout ce qui peut amener la stabilité dans le pays », ajoute le président N’Djim qui appelle ses collègues à garder le calme.

Le ministre Youba Ba rassure les marchands de bétails

Le vendredi, 20 septembre 2024, au lendemain de la décision du Gouverneur du district de Bamako sur la fermeture des marchés à bétail, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba BA, a rencontré les marchands de bétail de Bamako afin d’échanger sur des perspectives d’avenir. Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. Le ministre Youba BA a rappelé que la décision 13-11 le Gouverneur du district de Bamako en date du 19 septembre 2024 a fermé des marchés à bétail dans le district de Bamako. Il précise que cette décision a été prise dans le souci de préserver la sécurité publique. Elle nécessite l’implication de tous pour sa bonne application. Selon le ministre de l’élevage et de la pêche, elle interpelle « chacun de nous à un changement de comportement dans un monde marqué par le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée ». Il précise que sa mise en œuvre, il est attendu de chacun de vous un dépassement de sois dans le cadre d’un sursaut national en vue de contribuer à la Sécurité de nos citoyens et de leur bien. « Je sais par avance mesuré les dispositions que vous devez prendre, mais je reste convaincu d’une part, aucun sacrifice n’est de trop et ne sera de trop pour la mère patrie, qui aujourd’hui fait appel à toutes ses filles et fils; d’autre part, cette décision contribuera à améliorer les conditions de travail des Éleveurs », avoue Youba BA.

Pour rassurer les uns et les autres, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, indique que cette mesure ne vise aucune catégorie de personne. « Ce ne sont ni les Éleveurs, ni les marchands à bétail qui sont visé. Il y a aucune stigmatisation sur une catégorie d’individu. Il s’agit d’une action sécuritaire prise par les hautes autorités pour l’intérêt de la population Malienne ».

Le ministre ajoute aussi que, le Gouvernement de la Transition, dans le souci de la continuité du ravitaillement correct des marchands en viande de qualité, a décidé de l’ouverture des nouveaux marchés à bétail à Kati-dral, à Sanakoroba et à Zantiguila en lieu et place des marchands à bétail fermé, ces sites seront aménagés à la différence des anciens marchés à bétail et la lattitude sera donnée de choisir un marché à votre convenance. C’est pourquoi dira le ministre « je sais compter sur vous, chers acteurs de la profession et responsables de l’interprofession de la filière Bétail-Viande à fin de servir de relais auprès de vos mandats. Le tout conformément à la prise en marché des intérêts de nos populations, troisième principe qui guide désormais l’action publique ».

Le ministre Youba BA a terminé par remercié le ministre en chargé des Domaines pour la diligence avec laquelle ses services techniques qui ont accepté de mettre à leur disposition « plus de 50 hectares de terre pour les deux sites, à Zantiguila sur l’axe Bamako-Segou-Mopti et à Sanakoroba sur l’axe Bamako-Sikasso, pour servir de marché à bétail et aux activités connexes ». Mon département, en comptant sur l’appui de nos hautes autorités et des partenaires techniques et financiers, s’engage à ne mélanger aucun effort pour atténuer les désagréments liés aux mesures de délocalisation des marchés à bétail du district de Bamako, a déclaré Youba BA.

