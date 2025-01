Dans le cadre du renforcement de l’accès des populations aux services socioéconomiques de base et la cohésion sociale dans les communautés et entre les communautés, le Programme jeunesse et stabilisation (Projes II) a lancé le jeudi 23 janvier 2025, les travaux de construction du marché à bétail de Diangountè Kamara dans la région de Nioro du Sahel.

La cérémonie de lancement a eu lieu sur le site du chantier, à Diangountè Kamara, sous la présidence du préfet du cercle. Djigui Kéita avec à ses côtés le maire de la Commune de Diangountè Kamara, Gandera Kamara en présence des communautés bénéficiaires, des parties prenantes du projet.

La joie des populations de cette localité fut manifestée par la qualité d’accueil réservée à la délégation. Ils ont fourni un spectacle de bonne facture qui témoignait leur gratitude vis-à-vis de cette initiative de l’Union européenne.

Dans le cadre de l’atteinte du résultat 1 de son cadre logique, le Projes II a décidé de construire un marché à bétail dans la Commune de Diangountè Kamara en vue de contribuer à l’apaisement de la conflictualité au sein des communautés et à la matérialisation des dividendes de la paix.

Ce marché à bétail sera bâti sur 2 ha, comprendra un bloc administratif (bureau et salle de réunion), 1 bloc de 3 magasins, 2 blocs de 3 latrines, 1 parc d’embarquement, 1 SHVA avec un château de 30 m3 avec 2 bornes fontaine, 4 abreuvoirs dont 1 pour petits ruminants, la clôture.

Les travaux ont démarré il y a environ 1 mois et sont prévus d’être réceptionnés en fin mars au plus tard. Le budget estimatif des travaux est estimé à 223 millions de F CFA y compris l’étude, l’équipement et l’accompagnement.

Le Programme jeunesse et stabilisation est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la GIZ. Sa première phase (Projes I) a démarré en septembre 2018 dans les régions du Centre (Ségou, San, Mopti, Bandiagara et Douentza). Sur recommandation des autorités maliennes, le Projes dans sa deuxième phase (Projes II) intervient dans les régions du Sud et Sud-ouest du Mali notamment à Koulikoro, Bougouni, Koutiala, Sikasso et Nioro du Sahel. II s’articule autour de 5 résultats repartis en deux grandes composantes.

La mise en œuvre du résultat 2 de la composante 1 relatif à la réduction de la conflictualité au sein des communautés à travers des accords soutenus par la matérialisation de dividendes de paix est assurée en partie par le Centre pour le dialogue humanitaire (HD). C’est dans ce contexte que HD Center a identifié et favorisé la signature de quatre conventions de résolution de tensions et proposé une liste de projets de dividendes de la paix émanant des communautés pour le renforcement du maintien de la stabilité de ces conventions.

Pour la région de Nioro du sahel, cercle de Diangountè Camara, il s’agissait de l’aménagement d’un espace pastoral à Koumini, la réalisation d’un marché à bétail à Diangountè Kamara, la réalisation d’une piste pastorale à Diangountè Kamara

“Après priorisation et discussions avec notre bailleur de fonds, l’Union européenne, compte tenu également de la durée restante du programme et du budget disponible, le Projes a retenu la réalisation d’un marché à bétail à Diangountè Kamara. La cérémonie qui nous réunit ce matin est le lancement officiel des travaux de réalisation de ce projet tant attendu par les populations de la commune”, a expliqué le coordonnateur régional du Projes, Mahamadou Sidibé.

Pour ce faire, le programme a mobilisé IGIP Afrique pour les études et le suivi/contrôle, Sanké Constructions pour la réalisation des travaux d’infrastructure et CADP pour l’accompagnement du comité de gestion mis en place et formé par HD.

Selon le M. Sidibé, ces actions de l’UE à travers le Projes qui succèdent à d’autres déjà réalisées et qui viennent se combiner aux efforts consentis par l’Etat, contribueront à la stabilisation et à l’autonomisation économique des différentes localités et à l’apaisement des tensions, comme le voudrait l’Etat malien et son partenaire l’Union européenne. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous les bénéficiaires à faire don de soi pour la durabilité de ces actions.

Dans son discours d’ouverture, le préfet de Diangountè Kamara, Djigui Kéita a fait savoir que l’élevage est très important pour le cercle et que ce projet vient à point nommé, parce qu’il permettra aux éleveurs de mieux s’organiser, créer des emplois permanents et non permanents, stabiliser les jeunes, réduire l’immigration des jeunes.

A l’en croire, dans le temps il y avait un problème de cohabitation entre les villages mais HD et le Projes ont fait enterrer la hache de guerre à travers beaucoup de rencontres. “Sans la paix, il n’y a pas de développement”, dira-t-il. Il terminera en remerciant l’Union européenne et son partenaire le Projes pour les multiples actions menées dans notre pays.

De son côté, le maire de la Commune de Diangountè Kamara, Gandera Kamara dit être le maire le plus heureux aujourd’hui. “Un homme politique quand tu promets et que tu vois cette promesse se réaliser, ça ne peut que te rendre fier”, a-t-il soupiré. Il fera observer que cette infrastructure va réduire le vol de bétail, générer des emplois pour les jeunes de la localité, et aussi une opportunité économique, une entrée d’argent pour la caisse de la Commune.

Ibrahima Ndiaye

(envoyé spécial à Diangountè Kamara)

