Structures du ministère de l’élevage et de la pêche : Des dégâts causés par l’inondation évalués à plus de 200 millions de francs CFA

Le dimanche 1er Septembre 2024, le ministre de l’Élevage et de la Pêche, Youba BA a visité certaines structures relevant de son département en compagnie des membres de son cabinet et des directions techniques. Objectif : constater les dégâts causés par les récentes inondations. Il ressort de cette visite que les dégâts causés par les inondations sont évalués à plus de 200 millions de francs CFA.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba BA s’est rendu successivement dans trois structures : l’Office des Protections des Végétaux qui relève du ministère de l’Agriculture ; le siège du Projet de Développement Durable des Exploitations Agro pastorale au Sahel et le site de Bozo-Daga à Badalabougou. A l’issue de la visite, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba BA s’est prononcé sur l’état des structures visitées.

« Nous avons visité l’Office de Protection des Végétaux, qui est une structure de l’Etat et qui s’occupe de la protection de nos productions végétales à tous les niveaux. Nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de dégâts de matériels de bureau, de matériels informatiques, et aussi au niveau des drones. Surtout des drones qui étaient neufs et qui attendaient d’être utilisés. Le coût des pertes est de 187 millions FCFA environ », a expliqué le ministre. Avant d’ajouter : « au niveau du Projet de Développement des Exploitations Pastorales, les dégâts sont aussi énormes. Il s’agit des matériels de bureau, (meubles), des archives par rapport à la procédure de passation des marchés, et j’en passe. Les dégâts à ce niveau sont évalués à environs 100 millions ».

Concernant le site Daga-Bozo, le ministre Youba BA indique que les inondations ont fait des sinistrés, 14 familles ont été touchées. Selon lui, des dispositions sont en cours pour aider ces populations à gérer cette situation. En attendant, le ministre Youba Bah a prodigué des conseils à ces pêcheurs et pisciculteurs sur la montée exceptionnelle du niveau de l’eau. « Nous avons demandé l’accompagnement du gouvernement dans le cadre de cette situation exceptionnelle, en ayant un regard très attentif aux enfants et en remontant les informations au niveau de qui de droit, et surtout en recensant les dégâts à tous les niveaux », a dit le ministre.

Le ministre a conclu en lançant un message fort à tous les pêcheurs de faire beaucoup attention aux sites qu’ils occupent à travers tout le pays. « L’eau étant montée à des hauteurs exceptionnels, il y a lieu de prendre des dispositions exceptionnelles. S’il le faut, changer, pendant un certain temps, ces sites et prêter beaucoup attention à ce qui se passe… », conseille le ministre de l’Élevage et de la Pêche.

Issa Diakité,

Stagiaire

Source : Plume Libre

