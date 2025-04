Le ministère de l’Elevage et de la Pêche a organisé du 20 au 28 mars 2025 la 17è édition de l’Opération de ventes promotionnelles de bovins sous le thème : «Accès inclusif à la viande bovine pour la fête de Ramadan». Le coup d’envoi de cette initiative du gouvernement, fort bien appréciée des consommateurs, a été donné le 24 mars dernier au Terrain Sabah de Lafiabougou par le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bah. Quelque 4 180 têtes ont été mises sur le marché, dont 2 000 têtes dans le District de Bamako.

Selon le porte-parole des éleveurs, Aba Ibrahim Bah, l’offre est de meilleure qualité cette année car les animaux sont bien nourris et bien portants. Les prix oscillent autour de 350 mille pour la première qualité, entre 300 mille et 250 mille pour la deuxième, 250 et 200 mille FCFA la troisième, a-t-il détaillé. Au nom de tous les éleveurs du pays, il a demandé au ministre de l’Elevage et de la Pêche de revoir les prix des bovins mis en vente promotionnelle pour les années prochaines. D’après lui, les prix des bovins augmentent chaque année mais ceux pour la vente promotionnelle restent intacts.

Levier de la solidarité intercommunautaire

Pour le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bah, cette opération se présente comme levier de la solidarité intercommunautaire qui permet d’assurer l’approvisionnement de la population des grands centres de consommation en animaux de boucherie à des prix abordables et d’améliorer les revenus des organisations d’éleveurs et d’agro-éleveurs. «L’organisation des ventes promotionnelles d’animaux de boucherie traduit aussi l’engagement du Gouvernement de la République du Mali à fédérer les ressources et les synergies afin de promouvoir les filières de productions animales et de répondre aux besoins de consommation des populations en produits animaux», a souligné le ministre Ba.

Il a remercié les groupements et organisations d’éleveurs et d’agro éleveurs qui ont accompagné cette opération malgré le contexte assez difficile.

Cette édition a été largement saluée par les consommateurs à l’image de Mohamed Traoré et Ousmane Coulibaly qui ont pu acquérir les bœufs de leur tontine à la portée de leur bourse. Ils ont remercié le gouvernement du Mali en général et le ministère de l’Elevage et de la Pêche en particulier pour la tenue régulière de cette vente promotionnelle de bovins.

Rokia Coulibaly

