Le Programme de développement à l’exportation de la viande du Mali (Prodevim), au cours de sa 5e session ordinaire du comité de pilotage, tenue le lundi 14 février, a présenté le plan de travail pour l’année en cours. Le plan sera orienté vers la réalisation de nouvelles unités de transformation de viande dans quatre localités du Mali, dont Gao.

Réunis à Bamako en début de semaine, pour leur 5e session ordinaire du comité de pilotage, les membres du Programme de développement à l’exportation de la viande du Mali (Prodevim) ont adopté son plan de travail 2022 (PTA). Au cœur de ce PTA, la construction d’usines à Mopti, Sikasso, Gao et le district de Bamako.

Selon le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, l’étude de faisabilité pour la construction est terminée. « Certaines unités suscitent d’ores et déjà, des engouements de la part du secteur privé malien et étranger », a-t-il informé. Il poursuit et ajoutera que « le PTA 2022 va s’atteler à la recherche des financements et aussi des partenariats entre le secteur privé malien partenaires financiers pour la construction de ces unités ».

Outre la construction de ces unités, Prodevim veut accorder une attention particulière aux unités de transformation de Kayes, l’abattoir frigorifique de Bamako et Sabalibougou et de Mopti, et toutes autres infrastructures se trouvant dans les mêmes conditions.

Cette assistance, rappelle le secrétaire général, « vise à réunir autour de ces unités tout le programme d’appui nécessaire pour la production d’une viande de qualité répondant aux normes sanitaires ».

La 5e session ordinaire du comité de pilotage du Prodevim a examiné avant le rapport des activités 2021 du programme. A l’issue des travaux, les membres du comité ont formulé des orientations et des recommandations pour permettre au Mali d’atteindre l’objectif du programme. Il vise à « contribuer, à terme, à la professionnalisation des éleveurs et à la mise en œuvre des conditions d’investissements du secteur privé dans la transformation du bétail en viande ».

Prodevim est une initiative du gouvernement du Mali. Il bénéficie de l’accompagnement technique et financier du Pnud et l’Onudi.

Kadiatou Mouyi Doumbia

