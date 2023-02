Transport de viande à Bamako : Le gouvernement est interpelé

Ici à Bamako, nombreux sont les bouchers qui transportent la viande sur la moto ou dans les tricycles communément appelés « kata-katani ». Les consommateurs ne sont pas à l’abri de maladies liées à l’hygiène.

acSelon les bouchers, c’est le manque de moyens de transport dédié qu’ils sont obligés de se « débrouiller comme ils peuvent ». « Nous achetons cher le kilogramme de la viande. Si on doit payer cher le transport en plus des autres dépenses, on ne s’en sort pas. Donc on préfère transporter sur la moto, ou ensemble on loue le tricycle qui est moins coûteux. Pour le côté hygiène, on cherche une bâche pour bien couvrir et ça peut aller ».

Fanta Cissé, ménagère : « cette situation nous dérange beaucoup. En voyant la viande transportée à moto non couverte à la merci des insectes et de la poussière, c’est dégouttant. Je demande aux bouchers de se regrouper en association pour acheter des camionnettes de transport pour la viande, car un l’adage dit « le ventre ne peut se laver ». Nous les ménagères quand on achète la viande, avant de préparer, il faut bien laver avec de l’eau javellisée afin de tuer les microbes ».

Les autorités sont interpelées afin de prendre des mesures strictes pour sauver les consommateurs.

Awa Koniba Traoré

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :