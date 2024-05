Energie renouvelable : Le Président de la Transition pose le 1er panneau solaire à SAFO

Le Mali poursuit sa quête de solution énergétique, à la suite du lancement des travaux d’installation solaire à Sanankoroba, le Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a procédé le mardi 28 mai 2024 à la pose du premier panneau solaire dans la commune rurale de Safo située dans la région de Koulikoro à quelques 19, 6 Km de Bamako. Le nouveau joyau est une centrale solaire de 100 MWC (Mégawatt-crète).

La présente cérémonie de lancement a enregistré la présence de nombreuses personnalités y compris les membres du gouvernement, Conseil National de la Transition, les notabilités de la localité en plus d’autres partenaires du Mali.

La nouvelle centrale dont la première pose a été effectuée par le Président de la Transition, est le fruit de la coopération entre la Chine et le Mali. Selon le ministre de l’ Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, le projet est financé à 50% par le Budget National du Mali, et les travaux seront réalisés dans un délai de 15 mois.

La centrale solaire de Safo s’inscrit dans la mise en œuvre d’un vaste projet de développement énergétique, a fait savoir Mme Bintou Camara.

Il s’agit d’un champ solaire d’une puissance de 100 Mégawatt-crête (MWc) avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin qui va occuper une superficie de 228 hectares. Il sera doté d’un système de stockage d’énergie solaire de 50 MW/50 Mégawatt heure, utilisant 20 transformateurs de 2, 5 Méga Volt Ampères (MVA). De plus, toujours selon les explications de Mme le ministre, la centrale va être dotée des cabines préfabriquées de 0 kilovolt et des transformateurs de 100 MVA ; en plus d’un convertisseur de boîtier d’appoint de 3, 15 MVA et 10 onduleurs de chaîne de 300 KW pour chaque unité de production ; et le raccordement au poste 225/30 KV de Safo.

La présente cérémonie de lancement a été opportune pour l’Ambassadeur de la Chine au Mali, S.E.M . CHEN ZHIHONG, de rappeler et réaffirmer les solides relations de partenariat et coopération qui lient le Mali et la Mali. Qui touchent à différents domaines depuis plus de 60 ans. « Le lancement de la construction de la centrale solaire de SAFO apporte une nouvelle preuve de la solidarité et de la coopération entre la Chine et le Mali. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d’une technologie solaire avancée et d’une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les deux parties dans le domaine de l’énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. Et la construction de cette centrale solaire sera un pas crucial pour relever les défis énergétiques du Mali », dira-t-il.

Quant au ministre de l’Energie, elle assure que ce projet va nul doute renforcer les mécanismes de transferts de compétences, la création d’emplois, le développement local, et participera à la lutte contre la pauvreté, conformément à la vision du Président de la Transition.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

