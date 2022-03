Les prix des hydrocarbures ont connu une hausse depuis le jeudi 17 mars à minuit. Désormais, le litre du super carburant passe à 762 F CFA et celui du gasoil passe à 760 F CFA. L’information a été donnée au cours de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers qui s’est tenue la veille dans les locaux de l’Office national des produits pétroliers (Onap).

Au cours de la rencontre, le directeur de l’Onap, Modibo Gouro Diall a déclaré que pour arriver à ces différents prix, l’Etat a procédé à un certain nombre de réduction des charges notamment le transport, la taxe d’usage routier…A sa suite, le secrétaire permanent du Groupement malien des professionnels du pétrole, Ibrahim Touré, a renchéri qu’en plus des efforts du gouvernement, les professionnels du secteur ont dû faire des concessions en réduisant leur marge qui a connu une diminution de 20 francs par litre ainsi que le transport.

“Malgré ces efforts, tous les prix sont restés supérieurs à ces prix indiqué, l’Etat a été obligé de revoir sur sa redevance à l’Autorité routière. Ce qui a amené le super carburant à 762 F CFA et le gasoil à 760 F CFA. Nous sommes prêts à mouiller le maillot pour assurer la sécurité énergétique du pays”, a-t-il assuré.

Le représentant des associations des consommateurs, Abdoul Wahab Diakité, dira que par nature les associations de consommateurs sont contre toute augmentation.

Cependant, ajoutera-t-il, le contexte actuel les oblige à accepter parce que s’il n’y avait pas eu d’augmentation il y aurait eu une pénurie sur le marché et finalement ce sont les spéculateurs qui allaient prendre le terrain.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a laissé entendre que cette augmentation est due essentiellement au changement intervenu sur le marché mondial. “Tout le monde sait qu’avec la crise entre la Russie et l’Ukraine, le prix de l’hydrocarbure a flambé sur le marché mondial et cette situation a obligé le gouvernement malien à ajuster le prix à la pompe. Je rappelle qu’au mois de février, le prix du super rendu Dakar était de 409 F CFA qui passé à 585,96 F CFA et le prix du gasoil rendu Dakar à 400,76 F CFA qui est passé à 637,20 F CFA, soit une augmentation respectivement de 43 % pour le super et 59 % pour le gasoil. Nous avons voulu amortir cela à travers des augmentations des prix à la pompe. Pour cela nous avons demandé à tous les acteurs de la chaine de faire des efforts afin d’amortir le choc pour les consommateurs. Il est évident que toute augmentation est perçue comme une difficulté”, a-t-il ajouté.

Notons que de novembre 2020 et jusqu’en février 2022, malgré la hausse continue des prix sur le marché international, le gouvernement malien a maintenu les prix au même niveau, c’est-à-dire 663 F CFA pour le litre d’essence et 593 F CFA le litre de gasoil, avec les efforts consentis des pétroliers. Ce qui a occasionné une perte de près de 115 milliards de F CFA pour les caisses l’Etat.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :