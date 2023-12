Labellisation de la mangue du Mali : session de validation du logo de la marque collective

La salle de conférence du Centre malien de Promotion de Propriété industrielle (CEMAPI) a abrité, le mardi 19 décembre, les travaux de la 5e session du Comité National de Labellisation des produits locaux en Indications Géographiques et en Marques Collectives (CIGMAC- Mali). Une rencontre présidée par le représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce.

« La mangue constitue l’un des principaux produits agricoles d’exportation du Mali », a indiqué dans son discours d’ouverture de la cérémonie, Diarra Assa Sylla, représentant du ministre. Selon elle, la filière mangue a un avantage compétitif international certain lié à sa réputation, sa qualité supérieure et à la période de récoltes. En dépit de son potentiel, a expliqué Diarra Assa Sylla, « la filière mangue est confrontée à un certain nombre de difficultés notamment l’absence de label national permettant aux consommateurs de mangues du Mali de les identifier et de les distinguer plus facilement sur les marchés régionaux et internationaux ».

Avec le soutien financier du Programme d’Appui à la Compétitivité en Afrique de l’Ouest (PACAO), le CEMAPI accompagne les acteurs de la filière en vue de labelliser la filière mangue du Mali. « Ce processus sera matérialisé par la délivrance par l’OAPI, du certificat d’enregistrement de la marque collective des acteurs de la filière mangue », a expliqué le représentant du ministre. En vue de l’obtention de label, les membres du CIGMAC- Mali ont examiné et validé le logotype de la marque collective.

Créée en 2011, l’Interprofession de la filière mangue (IFM) a été officiellement reconnue en 2020. Selon Moctar Fofana, le président de l’interprofession, ce processus de labellisation pris à bras le corps par les autorités montre l’importance accordée à la filière mangue. Il s’agit d’une étape importante vers la conquête de nouveaux marchés au grand bonheur des acteurs de la filière.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

