Le Centre Malien pour la Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) a lancé, ce mardi 13 juin, un atelier de deux jours. Au mémorial Modibo Keita, les acteurs de la filière mangue et Karité ont été informés et sensibilisés sur le rôle et le fonctionnement du Comité national de Labellisation des produits locaux en Indications Géographiques et en Marques Collectives « CIGMAC-Mali ».

« Introduction sur la notion de propriété intellectuelle » ; « les marques collectives/indications géographiques selon l’Accord de Bangui ». Tels étaient entre autres les thèmes abordés au cours de l’atelier. Selon la directrice du CEMAPI, Fatoumata Siragata Traoré, l’atelier « vise à promouvoir les Marques Collectives et Indications Géographiques auprès des acteurs des chaînes de valeur agricole ciblées par le PACAO (projet d’appui à la Compétitivité en Afrique de l’Ouest (PACAO) notamment les filières mangue et Karité ».

Selon Boubacar Ballo, représentant du ministre du Commerce et de l’Industrie, les producteurs et transformateurs locaux tirent un avantage économique et commercial à labelliser et valoriser les productions locales. Ainsi, les avantages de la labellisation sont : distinguer leurs produits et services de ceux des concurrents ; communiquer collectivement et structurer les filières autour de projets communs ; promouvoir la qualité des produits et savoir-faire ; accroître les opportunités pour les produits locaux de pénétrer les marchés nationaux et internationaux ; garantir la qualité stable des produits auprès des consommateurs.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

