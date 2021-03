Transformation de beurre de Karité: L’ usine Mali Shi lance le démarrage de ses activités

L’usine Mali Shi a été inaugurée le 11 mars 2021 par le ministre de l’industrie, du commerce et de la promotion des investissements, Harouna Niang à Banakoroni. Il était accompagné de ses homologues en charge de la promotion de la femme, et celui de l’environnement, en plus des partenaires financiers du projet notamment la représentante de la Banque Mondiale.

MaliShi et ECODEV, structure d’investissement créée par Endeavour Mining, viennent d’inaugurer l’usine de transformation du beurre de karité située à Sénou ( Banakoroni) à quelques kilomètres de Bamako. Il s’agit d’un investissement global de 5 millions de dollars financé par ECODEV, une banque locale et la Banque Mondiale. Cette usine est l’expression de l’engagement d’Endeavour Mining dans le développement économique durable du Mali à travers sa RSE.

Malishi est donc la première usine de transformation locale du beurre de karité dans notre pays. Elle intervient dans la collecte et la transformation des noix de karité en beurre avec une capacité de production de 14000 tonnes par an . Les présentations faites sur le projet, lui confèrent une capacité de 30 000 tonnes d’amandes de karité, l’équivalent de 12900 tonnes de beurre de karité. A pleine capacité, le projet annonce un chiffre d’affaire annuel de 16,8 millions de dollars. Selon Directeur général d’Omnium Mali Simballa Sylla, le projet Mali Shi a permis la création de 128 emplois directs dont 90 à l’usine, une réelle contribution à l’industrialisation de la filière du beurre de karité au Mali qui est deuxième producteur mondial de karité.

Le Vice-président exécutif d’Endeavour Pascal Bernasconi et Directeur général d’Omnium Mali Simballa Sylla, ont tenu à souligner leur volonté d’accompagner au mieux le gouvernement du Mali dans le développement de la filière karité. Et cette nouvelle unité de production de beurre de karité est une véritable source de création de valeur ajoutée au niveau local comme l’a témoignée la représentante des collectrices des noix Hawa Sidibé.

Pour sa part, le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille Boiré Bintou Founé Samaké, a tenu à exprimer sa joie pour cette opportunité qui contribue à grande échelle à l’autonomisation économique des femmes. En effet, les femmes demeurent en amont, pendant et en aval de la production du beurre de karité. Plus de 120 000 femmes collectrices des noix de karité de la zone de Kalana et d’autres régions vont bénéficier à terme du projet Malishi.

Quant au ministre Harouna Niang , il a salué ce partenariat public-privé . Pour lui l’ambition de Malishi est en parfaite harmonie avec la vision et orientation de la Transition qui ne vise que l’émergence du pays qui passe par l’industrialisation pourvoyeur d’emplois.

