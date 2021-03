Porté par le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousséni Sanou, le projet de loi portant rectification de l’Ordonnance n°2020-001/P-CNSP du 04 septembre 2020 modifiant la loi n°2019-070 du 24 décembre 2019 portant loi de finances pour l’exercice 2020, a été adopté à l’unanimité par le Comité National de Transition (CNT), le 25 février 2021.

On retient de ce projet la modification de l’équilibre budgétaire et financier par l’ajustement des prévisions des ressources et des charges de l’Etat. En effet, tandis que les recettes budgétaires sont diminuées de 74,201 milliards de FCFA (résultant des recettes nouvelles de 225,379 milliards de FCFA et d’une diminution des prévisions existantes de 299,580 milliards de FCFA), les ressources de trésorerie ont augmenté de 146,049 milliards de FCFA (résultant des ressources nouvelles de 228,249 milliards de FCFA et de la diminution des prévisions existantes de 82,200 milliards de FCFA). Et ce n’est pas tout. Il ressort également de ce projet une nette augmentation des dépenses budgétaires de 222,408 milliards de FCFA (résultant des dépenses additionnelles de 372,408 milliards de FCFA et de la diminution des prévisions existantes de 150,000 milliards de FCFA) et une diminution des charges de trésorerie de 15,630 milliards de FCFA.

Ainsi, les prévisions rectifiées des recettes et des dépenses sont désormais arrêtées à 2 107,627 milliards de FCFA contre 2 181,828 milliards de FCFA prévus dans la Loi de Finances initiale tandis que les dépenses se chiffrent à 2 826,976 milliards de FCFA contre 2 604,568 milliards de FCFA dans la Loi de Finances initiale, soit une augmentation de 222,408 milliards de FCFA. Il se dégage également un déficit révisé de 719,349 milliards de Fcfa

Amidou KEITA

Commentaires via Facebook :