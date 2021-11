L’inflation des prix des produits de première nécessité sur le marché mondial a contraint le gouvernement du Mali a renoncé aux taxes douanières sur certains produits importés pour réduire la flambée des prix.

Pour le troisième vendredi consécutif, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Mahmoud Ould Mohamed, était face à la presse pour réitérer les engagements du gouvernement à stabiliser le prix des denrées consommables sur le Marché. Le vendredi dernier, en présence de plusieurs opérateurs économiques importateurs, il a annoncé les efforts du gouvernement relatifs à la suppression des taxes sur certains produits. Des mesures qui s’expliquent, selon lui, par la tendance haussière des prix du riz local, de l’huile et du sucre comparativement à l’année dernière à la même période. Selon le département du commerce, le cours mondial du sucre s’établit à 524 dollars la tonne enregistrant ainsi une hausse de 27% par rapport à l’année dernière. L’huile et le blé ne sont pas exempts à cette inflation. Le premier est négocié à 1 181dollars la tonne contre 918 dollars la tonne tandis que le second a enregistré une hausse de 39% par rapport à l’année passée pour s’établir à 295 euros la tonne.

Cette augmentation galopante du prix des produits de première nécessité a obligé les autorités à prendre le taureau par les cornes. Ce, en supprimant des taxes sur les produits tels que le blé et le sucre. « L’Etat renonce à des milliards FCFA pour stabiliser les prix », rassure le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Ces produits subventionnés devront, selon le conférencier, être disponible sur le marché dans les prochains jours. En attendant, les équipes de la brigade de la Direction Générale du Commerce et de la Concurrence appuyées des éléments des forces de sécurité seront bientôt déployées sur le terrain pour s’assurer de l’effectivité des prix indicatifs plafonds fixés. « Le respect de ces prix demeure une obligation à tous les niveaux du circuit de distribution. Le gouvernement ne toléra aucune spéculation sur le prix », a prévenu le ministre, qui demande également aux associations de consommateurs de se joindre aux services techniques du ministère pour amplifier ces actions citoyennes à l’endroit de leurs membres.

L’ultimatum des importateurs

La crise du pain au Mali reste désormais derrière. Le gouvernement est parvenu avec les syndicats des producteurs à maintenir des prix à 250 FCFA et 125 FCFA respectivement pour la miche de 300 g et la baguette de 150 g. Un accord qu’il doit grâce au gel du prix indicatif plafond de la farine à 20 000 FCFA le sac de 50 kg. Mais, ce calme est précaire tant les opérateurs économiques qui importent le blé menacent d’augmenter le prix du Kg de la farine. « A partir du premier décembre, les fournisseurs ne pourront plus vendre le blé au prix plafond fixé par le gouvernement », menace le patron du groupe GDSM, Modibo Keïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

