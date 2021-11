Mauvaise gestion du programme de vérification des importations (PVI) : La section syndicale du commerce menace d’aller en grève

Pour dénoncer la mauvaise gestion du programme de vérification des Importations (PVI), la section syndicale du commerce compte observer une grève de 06 jours allant du 22 au 26 novembre 2021. Elle va déposer très prochainement un préavis de grève sur la table du gouvernement. L’annonce a été faite le jeudi, 04 novembre 2021, lors d’une assemblée générale organisée à cet effet par ladite section syndicale.

«Nous sommes déçus par la réponse du Premier ministre à notre lettre concernant la gestion du Programme de Vérification des Importations (PVI). Il y a une magouille au niveau du ministère de l’Économie et des Finances dans la gestion du PVI, qui doit nous revenir normalement. Mais nous avons l’impression que le gouvernement veut fermer les yeux sur cette magouille», explique le secrétaire général de la Section syndicale du commerce, Nouhoum Sidibé.

Et d’ajouter : « Il n’est plus question de négocier dans les coulisses. Nous avons tout fait pour qu’on nous mette dans nos droits, mais nous sommes toujours piétinés. Si nos autorités pensent que nous ne sommes pas importants, nous allons observer une grève de six jours renouvelable. S’il le faut, nous irons en grève illimitée. La grève n’est pas notre souhait, mais nous n’avons pas d’autres choix. Le préavis de grève sera déposé. »

Rappelons qu’en dehors de la question de la mauvaise gestion du programme de vérification des Importations (PVI), la section syndicale du secteur du commerce a beaucoup d’autres points de revendications. Il s’agit, entre autres : l’application intégrale du Procès-Verbal de conciliation du 27 juillet 2021 ; la relecture de la Loi n° 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur ; la diligence des travaux de construction du bâtiment de l’Hôtel de commerce. À ces points, s’ajoutent la réservation du poste de conseiller économique et commercial des différentes missions permanentes auprès des Ambassades dans les pays partenaires commerciaux du Mali aux services en charge du commerce; l’organisation d’ un conseil d’administration extraordinaire de l’API-Mali pour l’application des augmentations des salaires obtenues entre l’UNTM, le Gouvernement et le CNPM conformément aux respects stricts des procès-verbaux de 2014, 2019 et 2021.

F. A

Source : Plume Libre

