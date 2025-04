B2GOLD Mali : Les challenges de Birama Cissé

By

Birama Cissé vient d’être nommé directeur-pays de la société minière B2Gold. Un défi pour ce jeune, au moment où le secteur minier, malgré le prix de l’or, traverse une crise politique.

B2Gold a pour principales activités l’extraction d’or, l’exploration et les campagnes de forage pour définir et développer les ressources minérales et les réserves minérales.

Birama Cissé n’est pas en terrain inconnu : “Il incarne l’exemple d’une progression interne réussie, bâtie sur le mérite, l’engagement et une vision stratégique solide”, a d’ailleurs dit de lui la société, dans le communiqué le confirmant directeur.

Présent depuis 2015 au sein de la filiale malienne du groupe canadien, Birama Cissé a su, au fil des années, se forger une réputation de leader à l’écoute, rigoureux et tourné vers l’impact.

D’abord directeur de la communication et des relations publiques, il a ensuite pris en charge des fonctions plus larges en devenant directeur de l’administration et des relations publiques, démontrant ainsi sa capacité à gérer des enjeux transversaux au sein de l’entreprise.

Sa nomination intervient dans un contexte particulier, marqué par d’importantes réformes du secteur minier au Mali. Cette nouvelle dynamique exige des entreprises minières davantage de transparence, d’engagement local et d’innovation dans leur modèle de gouvernance.

Autant de défis que Birama Cissé connaît bien, et pour lesquels il apparaît comme un choix stratégique pour piloter la nouvelle phase de développement de B2Gold Mali. A travers cette nomination, B2Gold réaffirmait également son engagement en faveur de la promotion des talents nationaux et de la valorisation du capital humain local.

En confiant la direction-pays à un cadre malien formé et aguerri au sein même de l’entreprise, le groupe envoyait un signal fort : l’avenir de l’industrie minière malienne se construira avec des leaders enracinés dans leur territoire, capables de conjuguer performance économique et responsabilité sociale.

Le nouveau directeur-pays Birama Cissé entame donc ce nouveau chapitre avec détermination, porté par une solide expérience du terrain et une compréhension fine des enjeux locaux.

Un nouveau défi, à la hauteur de son parcours.

Source :

Ecofin

