Conseil d’Administration de Barrick : La société garde le cap de ses performances

Barrick, le géant minier garde le cap de sa performance malgré les défis mondiaux. Le Complexe Loulo-Gounkoto continue de créer de la valeur pour les parties prenantes au Mali. En 2022, le complexe a contribué directement à l’économie nationale à hauteur de $260 millions (dollar américain) sous forme de dividendes, de redevances et de Taxes. Et en contributions indirectes, la mine a totalisé $ 570 millions pour les paiements de salaires et des fournisseurs, ont fait savoir les responsables de Barrick Gold Corporation lors de la conférence de presse animée en marge de leur Conseil d’Administration tenu le dimanche 29 janvier 2023 au complexe minier Loulo-Gounkoto (Commune de Kéniéba , Région de Kayes).

Cette conférence co-animée par les administrateurs de la société sous la direction de Mark Bristow, Président et directeur général de Barrick, s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de la société minière avec la presse pour porter à public les résultats obtenus par la société.

Introduisant la rencontre par des mots de bienvenue , le PDG de Barrick, a déclaré que l’année dernière, le complexe a contribué à l’économie malienne à hauteur de $260 millions sous forme de dividende, de redevance et de taxes. En plus de cette contribution directe, il a également souligné l’apport indirect via les paiements de salaires et ceux des fournisseurs, en tout $570millions.

« Nous continuons à promouvoir et à développer nos partenariats locaux, à travers des contrats de coentreprise entièrement malienne pour exploiter la nouvelle fosse à ciel ouvert de Gara West et en engageant un entrepreneur malien pour travailler avec une société minière internationale pour le décapage de la nouvelle fosse de Yaléa. Il convient de noter que notre solide réseau de partenaires a été un facteur important pour permettre à Loulo-Gounkoto de maintenir une performance exemplaire face aux nombreux défis auxquels le Mali a récemment été confronté », a-t-il indiqué.

En effet, le complexe de Loulo-Gounkoto a atteint ses objectifs de production de 2022, et continue de renforcer sa centrale solaire.

Poursuivant, M. Bristow , a rappelé les investissements effectués dans la communauté hôte. A ce titre, on retient que la société a contribué au développement des localités environnantes, ce dans différents domaines : infrastructures, agriculture, éducation, soins de santé, programmes de développement, appuis aux femmes, dons, des actions contenues dans l’exercice de sa Responsabilité sociétale (RSE).

Solidarité agissante chez Barrick

Au nom de la Fondation « Nos vie en Partage », le Président et directeur général de Barrick, Mark Bristow, a également procédé à la remise d’un chèque de $10 000 soit 5millions de FCFA respectivement à la Mutuelle SUINDJA et au VSOS enfants KHOULOUM. Le Village SOS –Enfants- KHOULOUM ,a en charge près de 120 orphelins, et la Mutuelle quant à elle assure la prise en charge à hauteur 90% de ses bénéficiaires. Qui sont en grande majorité des femmes en situation difficile (8977). Cette action est placée dans le cadre de la Relance de la Fondation « Nos vies en Partage » pour lutter contre la pauvreté et la promotion de l’éducation, des soins de santé primaire et de la sécurité alimentaire pour les femmes et les enfants à travers le continent africain.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

