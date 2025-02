Maïmouna Salamenta, directrice générale de la société Moulina Mining : Une icône du leadership féminin dans l’industrie minière africaine

Réputée pour son approche holistique du leadership dans le secteur minier, elle s’illustre aujourd’hui par sa contribution au développement des projets miniers (or, bauxite…) au Mali. Pionnière incarnant l’ambition des femmes à s’imposer dans le secteur minier malien et africain, Mlle Maïmouna Salamenta est de nos jours une référence qui œuvre à motiver les jeunes filles à ne plus hésiter à s’engager dans les études scientifiques et techniques. Leader incontesté, elle fait aussi de l’autonomisation et de l’émancipation féminine un cheval de bataille. Tout comme la rentabilité de l’exploitation minière au bénéfice de tous les acteurs.

«C’est ma passion de la géologie, de la science de la terre, qui m’a réellement attirée vers le secteur minier» ! C’est ainsi que se confesse Mlle Maïmouna Salamenta, la jeune et dynamique Directrice générale de la société minière Moulina Mining. Cette passion, mais aussi sa détermination et sa compétence font aujourd’hui d’elle une icône pour les femmes dans un secteur qui ne leur est pas traditionnellement très ouvert. Mais, Maïmouna s’est progressivement imposée comme «une figure incontournable dans le secteur minier au Mali». Géologue de formation, elle jouit de plus d’une décennie d’expérience dans la consultance minière.

Comme l’écrivait récemment un confrère, son parcours académique et professionnel illustre parfaitement «sa capacité à innover et à diriger dans un secteur dominé par les hommes». En effet, Maïmouna est bien outillée avec une licence professionnelle en géologie appliquée et un master en environnement. Sans compter les différentes certifications en management et leadership (management des projets publics et gestion stratégique des marchés publics avec l’ENAP du Canada ; certificats spécialisés en management de l’Ecole des hautes études commerciales/HEC de Paris) et l’expérience acquise sur le terrain depuis 2012. Ce qui fait que Maïmouna Salamenta ne manque pas d’atouts, surtout d’expertise, pour bâtir les contours du leadership féminin dans l’industrie minière traditionnellement acquise aux hommes au Mali voire en Afrique.

En tout cas, cette boule d’énergie ne nourrit aucun complexe et s’illustre par l’acquisition de titres miniers, de réalisation de projets d’expansion à travers l’exploration et l’exploitation minière au profit de Moulina Mining qui ne jure aujourd’hui que par son expertise et son fighting-spirit. A noter que, en plus de ses services de conseil, la compagnie offre des solutions en équipement, logistique et transport ainsi que dans le négoce des pierres précieuses et semi-précieuses.

Une personnalité très respectée bâtie à partir des valeurs

«L’attachement de Mme Salamenta à l’excellence a propulsé Moulina Mining au rang des leaders dans le développement de projets miniers dans le sud du Mali, notamment dans la région de Sikasso», témoigne un observateur à la Chambre des mines du Mali. «Le plus grand défi que je m’impose à ce poste, c’est la rigueur, l’innovation et le leadership, la création d’emploi pour occuper sainement plus de jeunes maliens et maliennes. L’une de nos priorités est ainsi la création de plusieurs microprojets pour la communauté rurale en faveur du développement local, la promotion de l’alphabétisation, la création des centres de formation professionnelle», explique la DG de Moulina Mining.

Même si ce n’est plus une vérité absolue après la publication de certains chiffres conséquents par des sociétés minières comme contribution au budget des collectivités décentralisées, au budget d’Etat et à l’économie nationale, il est fréquent d’entendre que l’or du pays ne brille pas pour les Maliens. Mais, en tant que Malienne, Maï n’est pas seulement obnubilée par les profits de son entreprise. Sa préoccupation est aussi de faire de son expertise un facteur de rentabilité de l’exploitation minière pour l’Etat et les Maliens.

«Moulina se positionne dans l’environnement des mines au Mali comme un modèle ou une référence d’entreprise locale sérieuse dans la recherche et l’exploitation minière», défend-t-elle. Et de poursuivre, «il est fréquent d’entendre que l’or ne brille pas pour les Maliens. Mais cette question est sur le point d’être traité avec les grandes réformes dans le secteur minier, notamment le nouveau code et la loi du contenu local en application».

Sans compter que, indique Madame la Directrice Générale, «en tant que Malienne et professionnelle dans le secteur, nous devons investir dans la formation des ressources humaines capables de gérer ce secteur au profit de l’Etat et de ses partenaires, et mettre en place un système efficace et attractif de traçabilité de notre production et de nos ressources pour les nationaux et les multinationaux».

Évoluant dans un secteur d’habitude très fermé aux femmes, la patronne de Moulina Mining s’est battue pour se faire une place dans cet environnement masculin, pour se forger une personnalité et changer le regard des hommes qu’elle côtoie au quotidien dans son entreprise et dans le secteur minier. «En tant que pionnière dans la gestion d’une mine, je ressens le regard admirateur, fier des autres depuis que j’occupe ce poste», se réjouit-elle.

Indépendamment du secteur minier, Maïmouna Salamenta conseille aux jeunes du pays, surtout les cadres de sa génération, de toujours privilégier «la culture de l’excellence, l’émergence des compétences, la normalisation de nos services et entreprises, la bonne gestion fiscale, la mise en place d’un plan stratégique de développement local durable pour booster la décentralisation sur toute l’étendue du territoire malien». Autant de caractères et de valeurs dont Maïmouna a fait son cheval de bataille pour non seulement briller dans son domaine de prédilection, la géologie, mais aussi rester cette référence inspirante pour tous !

Dan Fodio

Maliexpress.net

Motivée par la volonté d’être une référence motivante

«Aujourd’hui, ma plus grande motivation est que je suis un modèle de réussite pour plusieurs jeunes filles et femmes dans le secteur minier au Mali». C’est l’aveu de Maïmouna Salamenta, la très entreprenante Directrice générale de la compagnie minière Moulina Mining. Se voulant ainsi une référence pour sa génération et les futures, la Directrice générale de Moulina Mining ne se bat pas pour s’illustrer uniquement dans le domaine des mines. En effet, la géologogue-manager d’entreprise a aussi une vie associative assez engagée à travers des organisations comme «Muso ka Sabati». Elle est surtout une intrépide combattante de l’autonomisation et de l’émancipation de la Femme.

Une Nyeleni (amazone) convaincue qu’embrasser les filières scientifiques peut offrir beaucoup d’opportunités socioprofessionnelles pour les filles qui, à la fin de leurs études, aspirent à plus d’autonomie, d’indépendance.

Ainsi, très active dans plusieurs associations, Maïmouna se bat pour encourager les jeunes filles à embrasser les carrières scientifiques et techniques. Un leadership qui va aujourd’hui au-delà des frontières nationales car la très compétente jeune dame est aujourd’hui une référence dans la sous-région voir sur le continent. «Je lance un appel pressant aux jeunes filles pour embrasser les métiers des sciences et techniques. J’interpelle aussi les acteurs de l’industrie extractive à conjuguer nos efforts dans le secteur pour la promotion du genre, l’automatisation des femmes et du leadership féminin», explique Maïmouna Salamenta, CEO de la société Moulina Mining au Mali.

La gracieuse Maï est surtout très engagée en faveur de l’épanouissement et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural. «Des études récentes ont démontré que l’autonomisation économique de la Femme était fondamentale pour la réduction de la pauvreté et est une condition préalable au développement durable, exploitant la possibilité de modifier considérablement l’évolution du programme 2030», a-t-elle témoigné lors de la campagne de sensibilisation de «Vortex» pour l’émancipation féminine en mars 2024.

Elle interpelle aussi les acteurs de l’industrie extractive à unir leurs forces pour la promotion du genre dans le secteur minier parce qu’elle est convaincue que l’automatisation des femmes et la promotion du leadership féminin sont des facteurs indéniables d’un changement durable pouvant faire du secteur minier africain le vrai pôle de l’émergence socioéconomique du continent, notamment des pays comme le sien, le Mali. Loin des préjugés et des sentiers battus, cette Nyeleni est en train de creuser son sillon dans secteur où la concurrence est rude et où la moindre erreur se paye cash !

