La Compagnie minière canadienne Barrick Gold a annoncé, dans un communiqué en date du mercredi 18 décembre 2024, avoir sollicité l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour « trancher les désaccords » avec le gouvernement du Mali.

« Barrick recherche une solution équitable au Mali par le biais d’un arbitrage », a écrit la Compagnie canadienne, qui confirme que les deux sociétés d’exploitation de Barrick Gold au Mali, Loulo SA et Gounkoto SA, ont soumis une demande d’arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Objectif :« se conformer aux stipulations de leurs Conventions d’Établissement respectives avec l’État du Mali, pour traiter les désaccords concernant le complexe Loulo Gounkoto ». La compagnie minière souligne que cette nouvelle démarche reflète son engagement à respecter les procédures établies pour résoudre les litiges de manière équitable et transparente.

« Le mécanisme d’arbitrage, prévu par les Conventions d’Établissement de Somilo et de Gounkoto conclues avec l’État, s’est avéré dans le passé être un outil efficace pour renforcer les partenariats et trouver des solutions mutuellement acceptables grâce à une autorité indépendante et compétente », affirme Barrick Gold. Le président-directeur général de Barrick, Mark Bristov, qui a également pris la parole dans ce communiqué, rappelle que sa société a toujours démontré son engagement à long terme envers le pays et son peuple au cours de ses trois décennies d’activité au Mali. « Pendant toute la durée de ce processus, Barrick reste ouverte à un dialogue continu avec le Gouvernement pour résoudre ces questions à l’amiable et assurer le succès à long terme du complexe de Loulo-Gounkoto, » a insisté Mark Bristow.

Le gouvernement malien a bloqué les exportations d’or de Loulo-Gounkoto, a annoncé, le lundi 16 décembre, Barrick Gold, précisant que le maintien de ce blocage pourrait le contraindre à « suspendre ses opérations ». Ce blocage des exportations d’or de la plus grande mine d’or du pays n’a pas été confirmé ni infirmé par l’Etat Malien. Les relations entre les autorités de la transition malienne et la compagnie canadienne sont tendues. Il y a quelques jours, la justice malienne a lancé un mandat d’arrêt contre le directeur général de Barrick Gold directeur général de la compagnie aurifère, ces quatre hauts responsables de nationalité malienne de la mine ont été inculpés et détenus pour des raisons de diverses malversations financières. Des accusations que Barrick Gold a rejetées. La compagnie minière canadienne, présente au Mali pendant plusieurs années, détient 80% et l’Etat 20% des bénéfices des deux mines du complexe aurifère Loulo-Gounkoto situé dans la région de Kayes, près de la frontière Sénégalaise.

