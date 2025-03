54ème session du Conseil d’Administration de l’Office du Niger : Face aux difficultés, des efforts consentis

Placée sous l’autorité du Président Directeur Général de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE, la 54ème session du Conseil d’Administration de l’Office du Niger s’est déroulée ce jeudi, 20 février 2025, dans la salle de conférence de ladite entreprise.

Au programme, l’adoption du procès-verbal de la 53ème session ordinaire du Conseil d’administration, l’examen du point d’exécution des recommandations de ladite session, l’examen du rapport de gestion et des états financiers 2023 ainsi que la présentation du rapport du Commissaire aux comptes.

Dans son exposé, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Président du Conseil d’Administration Badara Aliou TRAORE a relevé que « la campagne agricole 2023/2024 s’est déroulée dans une relative accalmie sécuritaire grâce aux efforts déployés par les plus Hautes Autorités ». Pour cette campagne, la superficie totale emblavée en riziculture a été de 129 994 ha sur une prévision de 144 086 ha, soit un taux de réalisation de 90,21%. Ainsi, la production obtenue a été de 750 421 tonnes de riz paddy sur une prévision de 905 410 tonnes, soit un taux de réalisation de 82,88%. Et le rendement moyen obtenu de 5,92 t/ha, est quasiment identique à celui de la campagne précédente qui était de 5,86 t/ha.

En maraichage, sur une prévision de 423 587 tonnes, la production obtenue, toutes spéculations confondues, a été de 355 245 tonnes (pour une superficie mise en valeur de 15 522 ha), soit un taux de réalisation de 83,86%.

En diversification des cultures, sur une prévision de 117 630 tonnes, la production obtenue, toutes spéculations confondues, a été de 50 144 tonnes (sur une superficie cultivée de 3 428 ha), soit un taux de réalisation de 42,62%.

Ces résultats, jugés en deçà des prévisions de mise en valeur et de production, s’expliquent, selon le patron de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE, par un certain nombre de facteurs qui ont sérieusement entravé le bon déroulement de la saison d’hivernage 2023, à savoir : Premièrement, la persistance de poches d’insécurité qui ont empêché la mise en valeur de certaines parcelles, voire même de casiers entiers, dans les zones de production de M’Béwani, Molodo, N’Débougou, Kouroumari et Kolongo.

Deuxièmement, la fertilisation des parcelles a souffert de la faiblesse et de la mise à disposition tardive des engrais subventionnés ainsi que du faible niveau d’approvisionnement des marchés en engrais et leurs prix élevés.

Troisièmement, l’insuffisance de la main d’œuvre et des équipements agricoles ayant conduit au non-respect du calendrier agricole par certains exploitants avec l’installation tardive des pépinières, le retard dans les opérations de repiquage, le faible niveau d’entretien des parcelles.

Et enfin quatrièmement, le faible niveau d’entretien des réseaux hydrauliques dû à l’insuffisance de la dotation budgétaire de l’État et aux retards accusés dans le paiement des mandats.

Evoquant la situation financière de l’entreprise, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE a souligné que « sur une inscription budgétaire de 5 500 000 000 F CFA pour le financement du Contrat-Plan 2019/2023, le montant total mandaté, à la date du 31 décembre 2023, a été de 3 906 500 000 FCFA, soit un taux de mobilisation de 71,03%. À cette même date, les paiements effectués ont été de 2 200 000 000 FCFA, soit un taux de 40% par rapport au besoin et 56,32% par rapport au mandatement ».

En ce qui concerne la redevance-eau de la campagne 2022/2023 qui a financé les activités de 2023/2024, le 31 mars 2023, date limite de paiement, le PDG a indiqué que « le montant recouvré a été de 4 388 175 059 FCFA sur un montant à recouvrer de 6 743 563 283 FCFA, soit un taux de recouvrement de 65,07%. À la date du 31 décembre 2023, le montant recouvré a été de 6 187 712 731 FCFA, soit un taux de recouvrement de 91,76% et un montant non recouvré de 555 850 552 FCFA ».

Aussi, pour résorber le déficit enregistré sur le budget de l’exercice 2023, Badara Aliou TRAORE a soutenu que « des efforts importants ont dû être consentis en termes de réduction des dépenses de fonctionnement, de report, voire même, d’annulation de certains travaux de maintenance des réseaux hydrauliques ».

Malgré les difficultés, l’espoir est permis avec les Forces Armées du Mali qui mettent tout en œuvre pour veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens.

Il est aussi permis avec les producteurs et le personnel d’encadrement qui restent fidèles aux postes pour mener à bien les activités Agricoles malgré les risques encourus. Il est également permis avec le personnel des départements ministériels et autres structures de l’État qui accordent toute la diligence nécessaire au traitement des dossiers de l’Office du Niger. Et enfin, il est permis avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), notamment : la Coopération Néerlandaise qui finance le Projet de Productivité de l’Eau (PRODEAU) ayant pour objectif une meilleure valorisation de l’eau d’irrigation ; le Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui finance le Programme d’Amélioration du Revenu des Exploitants en Zone Office du Niger (PAREZON) qui accompagne les couches vulnérables, notamment celles affectées par l’insécurité et la Coopération Allemande qui continue de nous accompagner à travers le financement du projet d’Irrigation de N’Débougou IV avec un don de plus de 26 milliards de FCFA.

A chacun et à tous, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE a rendu un vibrant hommage pour leurs accompagnements.

Source : CCRP/ON

