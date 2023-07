Le Président Directeur Général (PDG) de l’Office du Niger, Abdel Karim Konaté s’est entretenu avec les exploitants agricoles le mercredi 12 juillet dernier à Diabaly, dans la zone de production de Kouroumari et N’Débougou. C’était pour échanger sur les inquiétudes de ces derniers afin d’en trouver une solution adéquate.

Cette rencontre entre dans le cadre de la Campagne Agricole 2023-2024. Elle s’est tenue en présence des Autorités Traditionnelles, des Délégués des Comités Paritaires, des Chefs de Zones de Production et des agents de l’Office du Niger. Plusieurs sujets étaient au centre des échanges. Notamment le problème d’accès d’eau et aux intrants agricoles. Pour cela, les agriculteurs ont pris la parole tour à tour pour faire part de leurs préoccupations.

Pour les rassurer, le Directeur de la Gestion de l’Eau et de la Maintenance du Réseau Hydraulique Baki Koné a remémoré que le réseau d’irrigation de l’Office du Niger est long de près de 12.000 Km. Donc, qui est assez dense pour pouvoir envoyer de l’eau partout dans les périmètres aménagés. Cependant que la tâche est assez délicate, qui a nécessairement besoin de l’accompagnement de la pluie. Aussi, que toute irrigation, fut-elle, en matière totale de l’eau a besoin d’être complétée par la pluie pour plus d’efficacité. « Nous avons accusé un léger retard par rapport à l’installation de la saison de pluie. Cela perturbe un peu les irrigations. Cette situation est constatée dans les coins les plus reculés du réseau, autrement dit les casiers, les vannes »a-t-il révélé.

Par la suite, il a développé aux paysans que les travaux d’entretien des canaux d’irrigation se font sur la base des entrées de redevances eau sur une période circonscrite afin de faciliter la fourniture en eau. Avant de mettre en confiance que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Que les entretiens ayant un peu perturbé les irrigations sont bouclés. « Les voies sont dégagées et la fourniture d’eau est normale sur le réseau. Nous estimons qu’avec une ou deux pluies, nous pourrons sortir de cette situation » a-t-il donné comme assurance.

Abondant dans le même sens, Djimé Sidibé, le Directeur de l’Appui au monde Rural, se prononçant sur les quantités d’engrais subventionnés, a soutenu que 105 tonnes sont prévues pour le DAP, 2.150 tonnes pour le NPKS et 14.623 tonnes pour l’urée, un total de 16.878 tonnes. Avant d’informer que les 3 fournisseurs d’engrais retenus sont Toguna, KO2 de Ely Diarra et DPA industries. Il poursuit que chaque Directeur de zone a reçu ses carnets de livraison provisoire d’engrais subventionnés et mis en place une commission qui est fonctionnelle. Par la méthode qu’une fois que la caution est établie par l’encadrement technique, chaque signataire signe l’autorisation d’achat et l’exploitant agricole sera en ce moment habilité d’aller au niveau de son fournisseur pour s’approvisionner en engrais. En outre, que cette année, les engrais sont attribués aux exploitants agricoles installés dans des casiers, hors casiers et baux en raison de 3 sacs/ha.

Cette rencontre s’est terminée avec l’appréciation de la qualité des échanges des participants qui leur a permis d’avoir des éclaircissements par rapport à leurs préoccupations.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :