La présentation des vœux pour la nouvelle année est une vieille sempiternelle. Comme à l’accoutumée, l’Office du Niger respecte chaque début d’année cette tradition. Pour l’an 2025, la cérémonie a eu lieu, le vendredi dernier 10 janvier, dans la cour de la Direction Générale sise à Ségou.

Pour sa toute première solennelle de présentation de vœux, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE, nommé le 14 février 2024, a d’abord dressé le bilan de l’année écoulée, énuméré les réalisations majeures avant de prendre des engagements devant aboutir à la prospérité de l’entreprise.

Evoquant le bilan de l’année 2024, il soulignera qu’« elle a été principalement marquée par la persistance de poches d’insécurité et l’insuffisance des ressources financières à cause des difficultés de mobilisation de la contribution de l’État ». Aussi, il a ajouté que « cette situation, combinée au sous-équipement des producteurs et au manque de main d’œuvre pour la bonne conduite des opérations culturales, aux fortes pluies qui ont provoqué, en des endroits, des inondations et des champs et des villages, à la faiblesse des quantités d’engrais subventionnés accordées aux producteurs ainsi qu’au grand retard enregistré dans leur distribution, a négativement impacté la mise en œuvre des activités de la campagne d’hivernage 2024/2025 ».

En ce qui concerne les réalisations majeures pour améliorer la situation générale dans les zones de production et les conditions de vie et de travail au sein de l’entreprise, le patron de l’Office du Niger Badara Aliou TRAORE a mis un accent particulier premièrement : sur la bonne pluviométrie et la bonne exécution des travaux d’entretien des réseaux hydrauliques, même si elle a été tardive en raison des difficultés de mobilisation des fonds, a permis de garantir aux producteurs un bon service de l’eau en termes d’irrigation et de drainage. Deuxièmement sur l’amélioration de la situation sécuritaire dans les zones de production. Toute chose qui a permis de faire les récoltes dans l’accalmie. A ce niveau, le PDG de l’Office du Niger Badara Aliou TRAORE a rendu un vibrant hommage à nos forces de l’ordre et de sécurité pour le travail accompli.

Troisièmement sur la signature des contrats de mise en œuvre des travaux physiques du Projet N’Débougou IV. Ce projet, d’une importance capitale pour la sécurité alimentaire du pays, vise à : (i) augmenter la production Agricole des exploitants agricoles familiaux par la réhabilitation du casier de N’Débougou sur 4 200 ha, (ii) sécuriser l’irrigation de plus de 25 000 ha des zones de Niono et N’Débougou à travers la réhabilitation du canal adducteur Gruber et (iii) à protéger des inondations récurrentes les champs et villages des zones de Niono, N’Débougou et Kouroumari à travers le prolongement du drain KIE sur 33 km.

Quatrièmement sur la mise d’une prestation internationale en vue d’améliorer la gestion du foncier en général et d’assainir la situation des baux en particulier. Et enfin cinquièmement sur la rédaction d’une Vision globale de développement de la zone Office du Niger qui a été partagée avec les Plus Hautes Autorités du pays et que nous continuons d’améliorer. L’objectif est de faire de l’Office du Niger, à l’horizon 2050, le centre de la souveraineté alimentaire du Mali en transformant sa zone d’intervention en « le plus grand complexe agroindustriel de l’Afrique de l’ouest ».

Ainsi face à la situation, le PDG de l’Office du Niger, Badara Aliou TRAORE a salué la résilience des travailleurs et des producteurs qui ont pu maintenir le cap.

En perspectives, il a pris l’engagement de ne ménager aucun effort pour améliorer la santé financière de l’entreprise et les conditions de travail. « Nous allons également veiller à ce que tous les acquis des travailleurs soient préservés. Notamment les avancements.

Source : CCRP/ON

Source : Notre VOIE

Commentaires via Facebook :