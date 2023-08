Pour sa première sortie en région, le Ministre de l’Agriculture Mr Lassine DEMBELE s’est rendu ce jeudi 28 Juillet 2023 en zone office du Niger, le plus grand bassin rizicole du Mali avec plus 25% de la production nationale.

Première escale, le champ de Bakary Coulibaly à M’bwanie. Il fait de la riziculture en SRI sur une parcelle de 4 hectares. Sur place, Lassine DEMBELE déplore l’état végétatif du champ qui attend depuis un moment l’admission de l’engrais organique « C’est un champ qui est fait il y a 20 jours mais malheureusement il n’a reçu que la fumure organique. Je constate que ce producteur a déjà ses documents pour acheter de l’engrais chimique subventionné mais avec le nombre important de signataire, il a des difficultés à avoir les dernières signatures pour pouvoir prendre son engrais. C’est un problème récurrent que je viens de remarquer », a -t-il souligné.

Après M’bewani, le Ministre et sa délégation se sont rendus à Niono afin d’échanger de vive voix avec les producteurs et les fournisseurs d’intrants subventionnés. Une séance de dialogue qui a permis d’expliquer quelques maux qui minent la campagne agricole en cours en l’occurrence le circuit au niveau du contrôle financier, l’insécurité et la mésentente entre les producteurs face à certaines situations. Dans son intervention, Lassine DEMBELE a vite rappelé l’importance de concentrer les efforts sur la réussite de la campagne agricole avant d’inviter les producteurs à plus de rendements pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour l’approvisionnement de la zone office Niger en intrants subventionnés, 3 fournisseurs sont retenus notamment l’entreprises DPA, Toguna et KO2. Le Ministre de l’agriculture s’est rendu dans tous magasins pour constater de visu la disponibilité des intrants agricoles. Les fournisseurs ont ainsi renouvelé leur assurance à fournir à temps réel les producteurs dans le cadre de la subvention.

Outre les échanges avec les fournisseurs d’intrants agricoles et les producteurs, le Ministre DEMBELE s’est entretenu cette fois-ci à Ségou avec les responsables de l’ensemble des services relevant de son département. Les préoccupations majeures soulignées sont les mêmes qu’à Niono. L’insécurité, en dépit des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité, il est aussi question de mener la réflexion de comment mettre fin aux problèmes liés à l’engrais subventionnés.

Cellule de Communication Ministère de l’Agriculture.

Source : Le SAGE

Commentaires via Facebook :