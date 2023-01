Dans le cadre de la tombola Orange Mali Suga qui durera cinq semaines et dont les passagers des sotrama sont les principales cibles, le mercredi 28 décembre 2022, lors de la deuxième semaine, une vingtaine de passagers de la ligne rail-Da-Djoumanzana Nafadji, ont été inscrits à ladite tombola par des agents d’orange Mali Sugu.

Prenant place dans la sotrama, les deux agents se présentent et informent les passagers qu’ils sont les bienvenus à bord de la sotrama orange Mali sugu. « On vous transportera jusqu’à votre destination et vous ne payerez pas d’argent et en plus vous avez la chance de gagner 250 000 FCFA lors du tirage de la semaine qui sera effectué dans une semaine. Le principe est simple si vous installez l’application orange Mali sugu. Il vous suffit juste d’acheter un forfait de 100FCFA ou à défaut on installe l’application dans votre téléphone et vous achetez du crédit téléphonique via l’application. Cette opération vous permettra d’être inscrit à la tombola », expliquent les agents aux passagers. Sur le trajet aller-retour rail-Da-Djoumanzana Nafadji de ce mercredi 28 décembre 2022, les agents d’orange Mali sugu sont parvenus à inscrire une vingtaine de passagers qui pourraient avoir la chance de gagner 250 000FCFA lors du tirage au sort de la semaine. De 09 heures du matin à 17 heures du soir, les deux agents resteront dans la sotrama et changeront parfois de ligne pour donner la possibilité à plus de passagers d’installer l’application orange Mali sugu afin d’effectuer plus facilement leurs transactions et autres opérations via l’application. Signalons que la tombola Orange Mali sugu durera cinq semaines et permettra à des clients de découvrir l’application et de profiter de ses bienfaits.

Moussa Samba Diallo

