La société de communication téléphonique orange Mali a procédé cette semaine au deuxième tirage du Tombola Sewa ramandant. Des récompenses en sucre et des enveloppes contenant de l’argent ont été distribuées aux clients les plus la chanceux. Ce sont au total dix sacs de sucres qui ont été partagés entre dix nouveaux gagnants, et deux enveloppes contenant chacun une somme de 300 000 FCFA, qui ont également été attribués à deux autres gagnants. Sidi Mohamed Diakité, l’un des récipiendaires, exprime sa joie et sa confiance au Tombola Sewa Ramadan, ‘’ avant je faisais un mauvais procès aux différents tombola d’orange Mali, car je pensais que ce sont seulement les travailleurs de la société et leurs familles qui gagnaient. Ma récompense d’aujourd’hui m’a prouvé à suffisance que ce jeu est fiable’’.

En effet, l’objectif recherché par la société téléphonique, à travers ce Tombola sewa ramadan, est de soutenir sa fidèle clientèle en ce mois béni où les charges familiales sont généralement doublées. Pour participer à cette tombola, il suffit au client de faire une recharge Sewa et automatiquement il reçoit un message l’indiquant qu’il est inscrit. Il faut noter que le Tombola a démarré le 29 avril dernier et se poursuivra jusqu’au 2 juin 2019. Plusieurs récompenses en sucre, en argents et des bazins sont encore en jeux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

