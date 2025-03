Le Conseil malien des chargeurs (CMC) a tenu le samedi dernier au CICB, sa 15e assemblée consulaire. Cet exercice statutaire a été l’heure de clarification du bilan de l’année écoulée et le positionnement pour un meilleur départ en 2025.

La session de la 15e assemblée consulaire du CMC s’est tenue sous la présidence du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, en présence du gouverneur du district, du représentant du CNT et des présidents des chambres consulaires.

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour le CMC. La 15e assemblée consulaire s’est focalisée sur les entraves qui ont empiété sur l’exécution correcte du programme d’activités 2024, mais aussi le fonctionnement normal de l’institution.

Bakissima Sylla, le président du CMC, a pointé du doigt le manque de ressources pour le CMC entraînant le manque de financement pour les délégations régionales obligées de prendre en charge leurs frais d’électricité et autres. Il y aussi la non perception de la redevance maritime depuis plus de deux ans, les coûts élevés des passages portuaires, le blocage des conteneurs dans les ports, entre autres.

Mais, selon M. Sylla, malgré ces difficultés, ils n’ont pas droit à l’échec dans le cadre de l’exécution correcte de leur mission d’approvisionnement correcte du pays en denrées de première nécessité.

Il a salué les plus hautes autorités du pays à travers le ministre des Transports et des Infrastructures, pour les efforts consentis pour l’accompagnement et le développement du secteur privé et s’est réjoui de la création du Conseil des Chargeurs de l’Alliance des Etats du Sahel (CCAES).

Dans son allocution d’ouverture, Mme Dembélé Madina Sissoko a rendu un vibrant hommage aux opérateurs économiques pour le rôle important joué dans l’économie nationale. Selon elle, la mission de service public dévolue au CMC comporte des exigences dont l’obligation de rendre compte à ses mandats et l’obligation de légalité dans les actes.

“Je vous invite d’orienter le programme d’activités 2025 vers des investissements structurants qui sont bénéfiques pour les chargeurs et importants pour le développement des corridors, du secteur des transports et de l’économie nationale”, a dit le ministre. Et d’exhorter les chargeurs à l’utilisation rationnelle et parcimonieuse des ressources et moyens de l’établissement.

Mme Dembélé Madina Sissoko a par ailleurs lancé un appel aux membres consulaires pour le paiement régulier des cotisations. Pour la protection de nos routes, l’utilisation des véhicules hors gabarits, hors normes ouvrant la voie aux surcharges a été déconseillée par Mme le ministre.

A cet effet, une nouvelle disposition réglementaire rentrant en vigueur dès le 1er avril 2025 interdit les surcharges sur nos routes à travers l’utilisation des véhicules hors gabarits.

Abdrahamane Dicko

