Courant le week-end écoulé, la compagnie aérienne nationale du Médiateur de la CEDEAO auprès de Bamako était au cœur de la polémique sur fond de dénonciation par des passagers en partance pour Dakar.

Tout a débuté la nuit du vendredi avec la convergence des voyageurs à l’aéroport aux environs de 18h, pour un départ précédemment annoncé avant 21H. Mais ils seront cloués au sol en salle d’attente jusqu’à 23 H sans la moindre information sur les raisons du retard accusé par le vol. Il a fallu que le ton monte, pour réclamer des explications, pour que des représentants d’Air Sénégal sur place se décident finalement à annoncer un report. De quoi exaspérer les passagers dont certains n’ont pu retenir leur colère. C’est le cas Dine qui a bien voulu nous joindre pour expliquer cette mésaventure, en nous invitant à rallier les lieux le lendemain (samedi) aux environs de 20h pour constater le vacarme provoqué par l’annulation du vol HC2009, initialement prévu pour le 26 juillet 2024 à 20h45.

Sur place, notre équipe va effectivement découvrir une pluie d’invectives en provenance de toutes parts dans les rangs de passagers qui jugent l’annulation « irresponsable » et l’assimilé à de «l’arnaque manifeste » pour certains.

Ce qui aurait pu être un simple désagrément s’est transformé en une épreuve majeure pour ceux qui se sont retrouvés sans alternative, ni aide. L’absence de communication adéquate et la défaillance dans la gestion de la crise auront exacerbé la frustration des voyageurs, qui se sentirent abandonnés par la compagnie. Monsieur Tandia qui était de l’aventure s’est ainsi confié en ces termes : “Depuis 17h nous étions là. On est restés dans l’attente jusqu’à 1h du matin sans solution alors qu’on avait même promis de nous loger dans un hôtel pour passer la nuit en attendant de régler une panne. La cheffe d’escale a tourné en rond et son téléphone était finalement fermé car injoignable au bout du compte”

Même son de cloche chez Madame Tyfa Sidibay qui n’est pas allée du dos de la cuillère : ” J’avais des mineurs durant ce malheureux incident. À aucun moment Air Sénégal n’est venu nous prendre en charge. De 18h45 à 1h du matin, on était abandonnés à nous-mêmes sans informations. Il a fallu que les clients s’énervent et haussent le ton pour qu’on nous dise que le vol est annulé et c’était très pénible”. Et d’insister en ces termes sur les incidences infligées à sa famille par le voyage sur Dakar : ” Mes enfants ont subi le calvaire. En plus que nos parents étaient inquiets sachant nos horaires d’arrivée, Air Sénégal n’a eu aucun égard pour nous et je ne souhaite pas revivre cette humiliation ”

Au demeurant, durant la nuit du samedi, l’opérateur aérien de la Teranga avait traîné les pas. Ayant invité les passagers mécontents à 18h45, le départ censé avoir lieu à 21h45 ne s’est effectué qu’à 23h50. Une situation qui interpelle car il est impératif qu’Air Sénégal réponde rapidement aux sollicitations renforce sa communication et revoit la prise en charge de ses passagers afin de restaurer la confiance et éviter que de telles crises ne se reproduisent.

Enfin, les autorités aéroportuaires devraient également intervenir en exigeant des mesures réparatrices de la part d’Air Sénégal s’il n’est déjà pas visé par un torrent de réclamations des passagers pour dédommagement.

I KEÏTA

