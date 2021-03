Lueur d’espoir pour les cheminots : Le train sifflera en juillet prochain… !

«Le train bougera en juillet ou en août 2021 ont déclaré les ministres en charge respectivement du Transports et du Travail. Voilà de quoi apporter du baume au cœur des travailleurs de la Régie du chemin de fer du Mali mais aussi des riverains qui attendent depuis belle lurette le ‘’sifflement’’ du train. Mais à condition que les ingénieurs, les techniciens et les mécaniciens du chemin de fer se mettent en première ligne.

Ces propos de cet ancien connaisseur du chemin de fer ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Ainsi le mardi 24 mars 2021, le garage de Korofina a connu une animation inhabituelle : les mécanos, techniciens et ingénieurs ont remis en marche la CC 2205, cette vieille locomotive qui a arrêté de démarrer depuis des années. Le bruit de son redémarrage a drainé une foule de curieux vers les ateliers centraux. Le bruit de ce vieux machin qui roulait encore à la belle époque d’Amadou Toumani Touré, suscite l’espoir plus de dix ans après. La seconde locomotive, la CC 2207, dont la panne est plus importante selon un spécialiste sera-t-elle sur pied ? Elle serait dépourvue de tuyauterie et d’autres pièces coûtant semble-t-il très chères. Mais ce n’est pas la mer à boire.

Se donner la main

Selon un cheminot, il y a une confraternité structurée entre cheminots qui s’étend même au-delà de nos frontières. Cette solidarité peut être mise à profit pour le redémarrage de la régie du chemin de fer du Mali. A ses dires, un cheminot a plus de facilité qu’un ministre de négocier une machine dans un autre pays.

Drissa Togola

