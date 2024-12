Mali : modernisation de l’aéroport Modibo Keïta-Sénou

Après l’annonce faite lors de la session hebdomadaire du Conseil des ministres, le 11 décembre 2024, la pose de la première pierre de la Tour de contrôle de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Sénou, est prévue pour le 19 décembre 2024.

Le projet du bloc technique et de la tour de contrôle de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Sénou, sera d’un coût total de 4 milliards 459 millions 525 040 F CFA, et s’étendra sur une période de 30 mois. Il s’inscrit dans le cadre des décisions prises lors de la 73ᵉ session du Comité des Ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), tenue le 26 juillet 2024 à Ouagadougou.

L’ASECNA, responsable de la gestion et du développement des infrastructures de navigation aérienne dans ses États membres, finance ce projet à travers son budget d’investissement.

Le projet comprend la construction d’un Bloc technique et d’une Tour de contrôle modernes, dotés d’équipements de pointe pour améliorer la gestion du trafic aérien et renforcer la sécurité des opérations à l’aéroport. La réalisation de ces infrastructures vise à répondre à la croissance du trafic aérien et aux exigences internationales en matière de sécurité et d’efficacité.

La construction de ces installations est également perçue comme un levier pour le développement économique du Mali, facilitant les échanges commerciaux et touristiques. Selon des experts, elle témoigne de l’engagement du gouvernement malien à moderniser ses infrastructures aéroportuaires et à renforcer son intégration dans le réseau aérien régional et international.

Ce projet permettra au Mali de renforcer les capacités opérationnelles de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Sénou, positionnant ainsi le pays comme l’un des grands acteurs dans le domaine de l’aviation civile en Afrique de l’Ouest.

MD/te/Sf/APA

Source: https://fr.apanews.net/

Commentaires via Facebook :