Le Directeur de Cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce, Chiaka Coulibaly, a procédé à l’ouverture de l’Atelier national de lancement de « Mali Trade Portal ». C’était, ce lundi 27 mai, à l’hôtel Sheraton, en présence de Mme l’Ambassadeur du Danemark au Mali et de plusieurs opérateurs économiques.

-Maliweb.net- Accéder à toutes les procédures de commerce extérieur au Mali en un clic. C’est désormais possible. Trade Portal Mali est une plateforme web qui décrit étape par étape les procédures du commerce extérieur dans notre pays. Aux dires de Marianne Kress, Ambassadeur de Danemark et partenaire financier du projet, il s’agit d’un outil qui va faciliter l’accès des entreprises à l’information sur les procédures d’importation et d’exportation. «La facilitation des échanges passe par l’accès à l’information sur les réglementations commerciales, douanières, fiscales», a indiqué l’Ambassadeur Marianne Kress.

Pays continental, les produits maliens parcourent plus de 1 000 km pour atteindre les ports. Ainsi, toutes pesanteurs sur les échanges commerciaux ont des conséquences directes sur le prix des produits à gagner à l’exportation ou à payer pour l’importation et sur le pouvoir d’achat des ménages. C’est pourquoi, a indiqué le représentant du ministre du l’Industrie et du Commerce, la plateforme offre un accès simplifié aux informations relatives aux formalités aux frontières: documents requis, redevance et impositions, cadre juridique et délai de traitement.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :