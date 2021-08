Signature de protocole d’accord : Les Grands Moulins du Mali et la Société Alport Conakry scellent un partenariat

Le vendredi 27 août 2021, les Grands Moulins du Mali et la Société Alport Conakry, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord. Occasion pour le directeur général de la société Alport Conakry au Mali, le ministre Modibo Kéïta, d’inviter les opérateurs économiques maliens à affluer vers la destination guinéenne.

L’agro-industrie malienne, les Grands Moulins du Mali (GMM) et la Société Alport Conakry en charge de la gestion du port de Conakry, viennent de signer un protocole d’accord. La cérémonie de signature a enregistré la présence du directeur général de Alport Conakry, Moustapha Levent Adali, du DG-adjoint de la société Les Grands Moulins, Christian Dial, de Bengaly Coulibaly , directeur des Achats chez Grands Moulins en plus du directeur général et représentant de Alport au Mali en la personne du ministre du développement rural, Monsieur Modibo Keïta . Qui a profité de la rencontre pour inviter les opérateurs économiques maliens, à désormais privilégier la destination Conakry. Selon Monsieur Kéita, le port de Conakry présente beaucoup d’avantages pour nos opérateurs économiques. A ses dires, en plus de la proximité qui est un avantage économique, le port de Conakry est doté d’infrastructures modernes de qualité, et il offre des services concurrentiels en termes de coûts et accès.

Pour sa part, le D-G de la société Les Grands Moulins du Mali, déclare que de son passage au Port de Conakry, il a été impressionné par les réalisations. Aussi, il se dit honoré et se réjouit de ce partenariat. Selon le DG du Groupe Alport Conakry, Moustapha Levent Adali, il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant, qui déjà annonce des prémices de réussite.

La cérémonie s’est terminée par des remises de cadeaux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

