sahélien. Or il ne faut guère se leurrer aucune paix durable, aucune sécurité véritable ne seraient possibles dans le septentrion malien sans l’implication de l’Algérie, qui a la spécificité de partager la plus longue frontière avec le Mali et surtout d’abriter une partie des populations Touaregs dont certains leaders font la guerre pour leur autonomie. C’est pourquoi le discours du Colonel Maiga aurait dû non seulement refléter cette réalité tangible, mais aussi et surtout être empreint de saveurs diplomatiques pour ne pas rendre impossible la coexistence pacifique entre nos deux pays liés par l’histoire, la géographie et beaucoup d’autres intérêts.

La France, la CEDEAO et l’occident ont encore eu leur dose de critiques dans le discours du Colonel Abdoulaye Maiga. En effet, certains de ses propos compliqueraient un éventuel rapprochement et un soutien des pays incriminés par le Mali dans la lutte contre le terrorisme. A mon humble avis la sortie du Colonel Abdoulaye Maiga a été encore une occasion ratée pour fumer le calumet de la paix avec nos voisins et avec le reste du monde. S’agissant du thème de la 79ième Session des Nations Unies, à savoir : « Ne laisser personne de côté : Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures » Il a été relégué au second plan pour ne pas dire totalement et fortement éclipsé dans le discours du Colonel pour accorder une large part à des critiques, certes autorités, mais qui ne devraient pas faire perdre de vue les immenses défis qui se posent à nos Etats et pour la résolution desquels nous devrons solliciter tout le monde. Le peuple malien aspire à la paix, à la sécurité et au bien-être social. La tribune des Nations Unies est sans nul doute l’une des pistes de solution, car elle permet au pays d’expliquer au monde entier les tenants de la crise et solliciter l’expertise, des propositions pour une sortie de crise, à condition qu’elle soit judicieusement exploitée.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :