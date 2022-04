Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, M. Ibrahim Ikassa Maïga accompagné de ses homologues de la Communication, la déléguée auprès du Premier ministre en charge des Reformes politiques et Institutionnelles, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a assisté le vendredi 1er avril 2022 au CICB, à la présentation du Rapport d’étape des travaux du Comité d’Experts de l’Avant –projet de Programme national d’éduction.

Sur instruction du Président de la Transition, le ministère de la Refondation de l’Etat a en charge de l’élaboration d’un Programme national d’éducation aux valeurs. Et il y a de cela trois mois que le ministère de la Refondation avait mandaté un Comité d’experts pour l’élaboration de l’avant-projet dudit programme. E ce jour, le Comité a procédé à la présentation de son rapport d’étape aux membres du gouvernement et Institutions de la République. En effet, en plus des membres du gouvernement, étaient présents à cette rencontre le Président du Haut Conseil des Collectivités, le Président du Conseil Economique, Social. Dans son discours d’ouverture, le ministre Maïga dira que ce programme relève de la volonté affichée du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta à œuvrer pour la préservation et la dissémination de nos valeurs sociétales positives qui ont fait la différence de notre Nation avec d’autres depuis la nuit du temps. Et d’ajouter qu’en termes d’objectifs et les résultats, le Programme doit contribuer à l’apaisement du climat social, à la reconstruction de l’Homme malien et fédérer les efforts.

La présente présentation du rapport d’étape des travaux du Comité d’experts fait suite à plusieurs séances de travail et d’échanges entre les différents acteurs. Le Comité dirigé par l’ancien ministre M. Adama Samassekou qui en assure la présidence, s’est déclaré satisfait d’être en phase avec son chronogramme de livraison. Le présent rapport d’étape rend compte du niveau de réalisation de la mission après trois d’activités et le rapport s’articule de la démarche méthodologique et des activités menées en plus des résultats y découlant. Les ministres présents tout en félicitant le comité pour son expertise, ils sont convenus à l’unanimité de la pertinence d’un tel programme qui valorise nos valeurs et contribue à la reconstruction de l’Homme malien pour un Mali kura plus fort et structuré .

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

