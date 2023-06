Organisé par le Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali, la finale du concours ‘Ma thèse en 180 Secondes’, s’est déroulée le samedi 22 juin 2023 à la Faculté des sciences et technique (FAST). Les trois premiers gagnants sont : Mariko Gaoussou 1er ; Ouattara Djénéba 2ème ; Youssouf Sinayoko 3ème.

4ème du genre, le présent concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé par le Bureau national de la francophonie au Mali (AUF) en collaboration avec l’association des jeunes docteurs et doctorants du Mali (AJDM) et l’Institut pédagogique universitaire (IPU), a mis en compétition 11 candidats dont les thèses ont porté sur des problématiques et des disciplines très diverses. .

Selon le représentant intérimaire du bureau AUF-Mali, Birama Seïba Traoré, il s’agit d’une tribune de promotion des jeunes chercheurs. « Ma thèse en 180 secondes est un défi lancé aux doctorants et docteurs ayant nouvellement soutenu pour présenter sur scène l’objet de leurs travaux de recherche dans un langage adapté à un grand public, ce en 3 mns chrono.

C’est un défi à relever, un exercice, certes difficile mais pas impossible. », a-t-il déclaré à l’occasion.

Le jury était composé de 4 membres et le Pr Famaga Oualé Konaté assurait la présidence. Après écoute des candidats, le jury a procédé à la délibération, donnant ainsi Mariko Gaoussou 1er avec sa thèse intitulée : « Ethique et performance, symbiose comme base significative du développement des entreprises ; cas des entreprises industrielles du Mali ». La thèse de Mme Ouattara Djénéba 2ème prix a porté sur : « Amélioration de la production du riz par utilisation d’un biopseticide à base de bactérie endophyte contre le flétrissement bactérien » ; quant à celle de Youssouf Sinayoko 3ème prix avait pour thème : « Politique de transition numérique des IES du Mali ». Selon le jury, les présentations des candidats ont été évaluées selon trois grands critères : Talent d’orateur et implication ; Vulgarisation ; Structuration de l’exposé. Le 1er prix a reçu la somme de 150 000F, un trophée, un certificat en plus d’une carte d’accès au campus numérique de l’AUF ; le second était composé d’une somme 75 000F, un trophée, un certificat en plus de la carte d’accès au campus ; le 3ème gagnant quant à lui, a reçu la somme de 50000FCFA, un trophée, un certificat et la carte d’accès.

Rappelons que la compétition francophone, le MT180 autrement dit « Ma Thèse en 180 secondes » vise à : mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines ; encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche ; sensibiliser les jeunes chercheurs à l’importance du dialogue entre les sciences et la société ; offrir aux candidats un contact direct avec le public etc. Comme indiqué par M. Birama Seïba Traoré, le Mali figure parmi les 21 des 29 pays qui prendront part à la finale internationale prévue à Rabat au Maroc le 5 octobre 2023. A noter que cette rencontre a noté la présence du recteur de l’USTTB, Mamadou Diakité en plus du représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

