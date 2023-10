Dossier : rentrée scolaire Reprise effective dans les établissements

Au Mali, les écoliers ont repris le chemin de l’école officiellement le 2 octobre 2023. Le constat à Kati est que les cours ont commencé normalement dans plusieurs établissements.

Huit heures précises, ce 2 octobre. La sirène retentit au lycée Mamby Sidibé de Kati. Tous les élèves et les professeurs sont déjà en classe. Selon le proviseur de cet établissement public, Makan Sidibé, la reprise est effective avec l’application de toutes les instructions de la hiérarchie.

“Par mesure de prévoyance, nous avons pu donner les fournitures scolaires aux élèves avec nos anciens stocks pour qu’ils puissent commencer les cours”, déclare M. Sidibé. “Seules quelques absences sont constatées au niveau des enseignants qui a été signalé à l’Académie de Kati”, dit-il.

Pour les établissements secondaires, les classes de 11e année et de 12e année ont commencé les cours. Ceux de la 10e année sont encore dans l’attente des orientations selon M. Sidibé. “Au total, nous recevons 1009 élèves dans notre établissement pour le moment, dont 463 garçons et 546 filles”, explique-t-il.

Pour le bon déroulement de l’année scolaire, des mesures ont été prises dans cet établissement. Des réunions avec tous les personnels intervenant de près ou de loin dans l’éducation de ces enfants, même avec les vendeuses installées à la porte de l’établissement.

Des consignes ont été données à ces vendeuses de ne pas recevoir un élève pendant les heures de cours, assainir leurs lieux de vente tous les jours. Les professeurs devront signaler toute absence constatée dans la classe. Aussi un agent est détaché pour contrôler la présence des professeurs dans les classes.

Pour finir Makan Sidibé invite les parents d’élèves à suivre l’éducation des enfants pour compléter leur travail. “Pour aussi rehausser le niveau des élèves, il faut équiper les bibliothèques avec des nouveaux livres adaptés au programme, la formation continue des enseignants, et de l’administration souvent, et supprimer carrément l’AEEM au niveau secondaire”, affirme M. Sidibé.

Une reprise sous de bons auspices

Ce lundi 2 octobre 2023, a eu lieu la rentrée des classes pour les structures d’éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les Instituts de formation des maîtres et les établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel, ainsi que des structures de l’éducation non formelle du pays. Une reprise sous de bons auspices malgré un contexte de crise économique difficile pour les parents d’élèves.

L’engouement était à son comble le lundi matin jour de rentrée scolaire dans plusieurs établissements scolaires sillonnés.

Complexe scolaire “Oulématou Dembélé” de Sokorodji en Commune VI de Bamako. Dès 6 h 45, les élèves tous bien habillés et sacs au dos ont commencé à prendre d’assaut la cour dudit établissement. Les professeurs qui ne s’étaient pas vus depuis trois mois se font des accolades de retrouvailles. Idem pour les élèves qui ont passé en classes supérieures.

Les nouveaux élèves qui venaient tout juste de s’inscrire essayaient de prendre la température de l’établissement en faisant des nouveaux amis.

“Je suis vraiment contente pour cette reprise des classes après trois mois de vacances. En plus de mon passage en classe du diplôme d’études fondamentales, je suis contente de revoir mes anciens amis de classe après des longs mois”, s’est réjouie Aminata Konaté, future candidate au DEF.

A 7 h 30 minutes tout le monde était sous le drapeau pour la montée des couleurs avant qu’élèves et professeurs ne regagnent les classes pour le redémarrage officiel des cours au titre de l’année 2023-2024.

7 h 45 minutes, tous les professeurs étaient déjà dans les classes du jardin d’enfants à la 9e année. Après les présentations d’usage entre élèves et professeurs, cette première journée de rentrée a débuté par une leçon modèle introductive qui portait sur “les dangers de l’usage du téléphone portable sur les performances scolaires”.

Alassane Sidibé, professeur de lettres de la 9e durant les deux heures de cours de la leçon modèle, a expliqué de long en large les dangers que l’utilisation abusive du téléphone en milieu scolaire et même hors scolaire pourrait avoir sur le niveau des élèves.

Un sujet dont l’administration scalaire du Complexe “Oulématou Dembélé” a salué la pertinence tout en invitant les élèves à tirer le meilleur des outils numériques, qui représentent aujourd’hui un atout et une possibilité d’ouverture sur le monde.

Pour les autorités de l’éducation, cette reprise des classes se passe sous de bons auspices. Mais pour les parents d’élèves, elle intervient dans un contexte d’inflation aiguë, car même l’ardoise est salée cette année pour les parents.

Malgré tout, les parents espèrent que cette nouvelle année scolaire qui vient de commencer ne connaîtra pas de perturbation avec des grèves, mais plutôt une année normale avec l’organisation des examens et concours sans fraude.

