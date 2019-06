La cours du Lycée DadoKanta de Niamana a servi de cadre le samedi 8 juin 2019, pour la tenue de la journée culturelle, organisé dans le cadre de la fermeture de l’année, une manière pour le personnel et les élèves de terminer l’année scolaire en beauté. C’était en présence des autorités locales, des représentants du chef de village de Niamana, du promoteur du complexe scolaire, des responsables de d’autres écoles, des parents d’élèves etc.

L’école a ouvert durant l’année scolaire 2018-2019, avec deux classes de dixième année et un effectif de 91 élèves. Les élèves du Lycée Privée Dado Kanta de Niamana étaient dans la liesse lors de cette journée culturelle organisée par les responsables du complexe scolaire. Cette journée plein de sens pour les uns et les autres a été riche en couleur.

Ainsi, elle a permis aux élèves de mettre en exergue tout leur savoir-faire dans le domaine culturel et à travers des différentes prestations. Après l’entonnement de l’hymne national du Mali et l’observation d’un moment de silence en la mémoire du père d’un des élèves, l’activité culturelle a débuté avec la prestation du mouvement pionnier du complexe scolaire. Ainsi, ces jeunes pionniers formés par l’enseignant Sidi Bocar Tidiani Touré, après avoir entonné l’hymne du mouvement pionnier, ont eu à présenter les principes du mouvement, notamment son engagement, le règlement et le serment du mouvement avant de terminer leur prestation avec un chant en langue Bamanan. Ce passage des pionniers a été suivi par des prestations d’artistes. Ces artistes à travers leurs chansons sont parvenus à enchanter les élèves qui sont venus massivement participer à cette journée de fin d’année. Ensuite, les élèves sont revenus à la charge avec des récitals de poésie, des danses chorégraphiques. Dans son discours, la lycéenne Maimouna Coulibaly, représentant ses camarades, a fait savoir que de la rentrée scolaire à maintenant, ils n’ont pas connu de difficultés pour le bon fonctionnement de la structure, selon elle, c’est grâce aux efforts conjugués par le promoteur et le corps enseignant.

Au dire de Sidi Bocar Tidiani Touré, enseignant, ils ont organisé cette journée culturelle à l’ occasion de la fermeture des classes de l’année scolaire 2018-2019. Plus loin, il a souligné que le lycée a ouvert ces portes cette année et que c’est pour cette raison

A l’en croire, le lycée n’a pas connu de perturbation du début à la fin de l’année scolaire, de même, il a expliqué que les évaluations se sont bien tenues, notamment la première et la deuxième parties. Encadreur du mouvement pionnier, il a déclaré que tous les élèves du complexe scolaire sont des pionniers de cœur d’éducation.

Ousmane Baba Dramé

Commentaires via Facebook :