Le lycée public de Mopti porte le nom de Amadou Toumani Touré. Cette décision prise par le conseil de cercle de Mopti a été entérinée par le ministère de l’Education nationale à travers l’Académie de cette localité et rendue publique, la semaine dernière. C’est là une reconnaissance à l’adresse de l’enseignant, du soldat et de l’homme d’Etat, ATT.

Mopti, capitale de la 5è région, est le « Soudou Baba » pour l’ancien président Amadou Toumani Touré qui y passa une grande partie de son enfance. Mopti représentait tout pour ATT. Ce n’est donc point une surprise que les élus locaux et les populations de Mopti rendent à l’illustre disparue une des plus belles reconnaissances en baptisant le lycée public en son nom. Précision : ATT, sous son mandat, a eu une grande attention pour l’école publique dont lui-même était un pur produit.

Mopti rend ainsi hommage à un homme d’État qui a marqué l’histoire contemporaine du Mali. Il fut chef de l’État de 1991 à 1992 puis président de la République de 2002 à 2012.

Pour la petite histoire, il est à préciser qu’avant d’être un brillant militaire, Amadou Toumani Touré fut d’abord enseignant de formation à l’école normale secondaire de Badalabougou, entre 1966 et 1969. Et ATT rappelait sans cesse ce cycle de son parcours académique.

Le baptême du lycée de Mopti intervient après cet autre hommage rendu à l’ancien président dans une illustre école de formation, qu’est l’EMIA de Koulikoro où la 43è promotion a été baptisée au nom d’ATT, en juillet 2021.

Ce sont là deux actes voulus et acceptés par les autorités de la transition pour immortaliser un homme qui a tout donné au Mali.

En plus de son engagement pour l’émergence d’un Mali démocratique et cité en exemple, ATT aura aussi toujours mis ses moyens (physiques, matériels et moraux) et toute son énergie au service des couches démunies, et avec pour seul souci d’alléger leur souffrance. Parcourant le Mali profond, et oubliant soi-même, il s’est dédié à cette couche vulnérable qu’il a portée au fond du cœur jusqu’ à son dernier souffle. Preuve de cet engagement ? La création de la Fondation pour l’Enfance (longtemps dirigée par Madame Touré Lobbo Traoré pendant qu’ATT assumait la présidence de la République), intervenant dans différents domaines sociaux humanitaires avec le concours de nombreux partenaires nationaux et étrangers. Grace aux résultats engrangés au fil des ans, cette Fondation de l’ancien président est aujourd’hui une référence au plan national et africain. Amadou Toumani Touré, que tous les Maliens surnommaient par ses trois initiales « ATT », a marqué de son empreinte la vie politique du Mali et de l’Afrique.

Mémé Sanogo

